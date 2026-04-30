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रील की शौकीन प्रेग्नेंट पत्नी पर हुआ शक, फरसा मारकर ले ली जान, थाने जाकर किया सरेंडर

छतरपुर में हैवान पति ने प्रेग्नेंट पत्नी का फरसे से काटा गला ( Etv Bharat )

दरअसल, छतरपुर से 90 किलोमीटर दूर चंदला थाना क्षेत्र के ग्राम बल्कौरा में ये वारदात हुई है. यहां रहने वाले शिवबरन उर्फ पप्पू अहिरवार (30 वर्ष) ने पत्नी पिंकी अहरिवार का फरसे से गला काट गिया. इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. हत्यारा इसके बाद खुदा थाने गया और सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस तत्काल उसके घर की ओर रवाना हुई और शव को कब्जे में लिया.

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की फरसा मारकर बेरहमी से हत्या करदी. पति को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, जिसके बाद उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया. इतना ही नहीं आरोपी पति ने पत्नी का गला काटने के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया और पुलिस को पूरी कहानी बताई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि आरोपी ने पत्नी का गला फरसे से काट दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मौके पर स्थनीय लोगों के बयान दर्ज किए. आरोपी के घर से एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड ने साक्ष्य जुटाए हैं और वारदात में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया है.

पत्नी का फरसे से काटा गला (Etv Bharat)

अवैध संबंधों का शक, आए दिन होते थे झगड़े

चंदला टीआई श्रद्धा शुक्ला ने बताया, '' यह हत्या मृतका के पति ने की है. मृतका पर पति को अवैध संबंधों का शक था. उसने पूछताछ में बताया कि वह दिनभर रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, जिससे दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे. आरोपी पप्पू अहिरवार की शादी 6 साल पहले लवकुशनगर थाना इलाके के मुड़ेरी गांव में हुई थी, मृतक के दो बच्चे भी हैं और मृतका 8 माह से गर्भवती थी.''

आरोपी के घर पहुंची पुलिस, शव बरामद (Etv Bharat)

थाना प्रभारी ने आगे कहा, '' वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पप्पू खुद ही चंदला थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. आरोपी पति से पुलिस आगे की पूछताछ में लगी हुई है.'' वहीं मृतका के ससुर लल्ला दीन अहिरवार ने कहा, '' परिवार में झगड़ा तो होता रहता था. कई बार समझाइस भी दी गई लेकिन मामला इतना बढ़ जाएगा कभी सोचा नही था.''

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वहीं, लवकुश नगर SDOP नवीन दुबे ने कहा, '' चंदला पुलिस को सूचना मिली थी बलकोरा गांव मे पिंकी अहिरवार नाम की गर्भवती की हत्या कर दी गई है. आरोपी पति पुलिस कस्टडी में है.पूछताछ जारी है.''