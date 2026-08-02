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छतरपुर हॉस्टल से लापता हुए 3 बच्चे, परिजनों ने काटा गदर, नोट में लिखा-एग्जाम तक आऊंगा वापस

बुंदेलखंड का छतरपुर एजुकेशन हब बनता जा रहा है. बुंदलेखंड के कई जिलों और ग्रामीण इलाकों के बच्चे छतरपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के नाम पर हॉस्टल संचालकों द्वारा लापरवाही सामने आ रही है. इसका उदाहरण शनिवार को देखने मिला. जब एक हॉस्टल से एक साथ तीन बच्चे लापता हो गए. बच्चे ना तो घर पहुंचे और न किसी रिश्तेदारी या दोस्तों के पास. जब इस बात की जानकारी परिजनों को मिली, तो वे तुरंत हॉस्टल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया.

छतरपुर: बुन्देलखंड के छतरपुर में एक हॉस्टल में पढ़ने वाले तीन बच्चे लापता हो गए. मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तो हॉस्टल में हंगामा खड़ा हो गया और हॉस्टल संचालक पर परिजनों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हॉस्टल संचालक ओर परिजनों से पूछताछ के साथ इलाके के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है.

मामला छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के सटई रोड स्थित पीताम्बरा मंदिर के पास का है. जहां एक हॉस्टल मां शरदा के नाम से संचालित है. इस हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 तीन बच्चे लापता हो गए हैं. परिजनों और संचालक के बीच कहा सुनी हो गई. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. परिजन पिता मातादीन पटेल ने बताया कि "संचालक कहते हैं, बच्चा रात को 12 भाग गया. पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाए. उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सत्यम पिछले 3 सालों से इसी हॉस्टल में पढ़ रहा है. इसी हॉस्टल से बीती रात 3 बच्चे गायब हो गए. जिसमें एक यूपी के बांदा का है, तो वहीं एक छतरपुर के चंदला का रहने वाला है."

नोट में लिखा-एग्जाम के समय आ जाएंगे वापस

हॉस्टल संचालक राजकुमार उपाध्याय ने बताया "3 बच्चे रात को दीवार फांद कर फाग गए. जिसमे सत्यम, दीपक और अंकित जो 10वीं में पढ़ रहे थे. उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रात का फायदा उठाकर वे भाग गए. संचालक के पास एक नोट भी छोड़ गए. जिसमें लिखा था हम तीनों परीक्षा के समय वापसआ जाएंगे, परेशान मत होना." पुलिस बच्चों की खोज करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड सहित कई जगह के CCTV खंगाल रही और लोगों को तस्वीर दिखा कर पूछताछ कर रही है.

इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष श्रोती ने बताया कि "शिकायत आई है. मामले की जांच की जा रही है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित अन्य जगह के CCTV भी तलाश करवा रहे हैं.