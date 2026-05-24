ETV Bharat / state

काल बनकर सामने से आया तेज रफ्तार ट्रक, ई रिक्शा में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल

छतरपुर में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 घायल. तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR ROAD ACCIDENT 3 DIED
छतरपुर में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: मातगुवां थाना इलाके के हटवाहा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए. घटना तब हुई जब आदिवासी परिवार ससुराल से वापिस अपने घर ई रिक्शा से जा रहा था. उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से जिला हॉस्पिटल भेजा. ई-रिक्शा में 7 लोग सवार थे.

हादसे में 2 सगी बहनों सहित 3 की मौत

इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान 17 वर्षीय सुमन (पिता करंजू), उसकी छोटी सगी बहन 8 वर्षीय सोमवती (पिता करंजू) और एक अन्य युवक राजकुमार के रूप में हुई है. एक ही परिवार की 2 बेटियों सहित 3 मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है.

CHHATARPUR TRUCK HIT E RICKSHAW
तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर (ETV Bharat)

घायलों में 3 मासूम बच्चे शामिल, हतनाई गांव के निवासी हैं पीड़ित

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोग ईशानगर के समीप स्थित ग्राम हतनाई के निवासी बताए जा रहे हैं. घायलों में मुख्य रूप से 14 वर्षीय कन्हैया आदिवासी, 6 वर्षीय भूरा आदिवासी, गेंदा आदिवासी और 35 वर्षीय किसन आदिवासी सहित कुल 4 लोग शामिल हैं. सभी घायलों का छतरपुर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

2
हादसे में 2 सगी बहनों सहित 3 की मौत (ETV Bharat)

सड़क हादसे में घायल करंजू आदिवासी ने बताया, "जब वह अपने परिवार के साथ ससुराल से घर वापिस जा रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी."

मामले की जांच जारी

मातगुवां टीआई अंकुर चौबे ने बताया, "घटना में 3 आदिवासियों की मौत हुई है. बाकी 4 घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला हॉस्पिटल भेजा गया है. यह घटना तब हुई जब आदिवासी परिवार ससुराल नंदगांव से अपने घर हतनारी जा रहा था. उसी दौरन तेज ट्रक ने सामने से ई रिक्शा को टक्कर मार दी. मामले की जांच की जा रही है."

3 PEOPLE DIED 4 INJURED
सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 घायल (ETV Bharat)

TAGGED:

CHHATARPUR TRUCK HIT E RICKSHAW
CHHATARPUR HORRIFIC ROAD ACCIDENT
3 PEOPLE DIED 4 INJURED
CHHATARPUR ACCIDENT
CHHATARPUR ROAD ACCIDENT 3 DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.