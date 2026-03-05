'व्हाट ए अमेजिंग फेस्टिवल, वी लाइक होली', खजुराहो में राई व फिल्मी गानों पर झूमके नाचे विदेशी
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में होली की रौनक सबसे अलग. फ्रांस, ब्रिटेन व जर्मनी के पर्यटक होली के रंग में रंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 2:15 PM IST
रिपोर्ट : मनोज सोनी
छतरपुर (खजुराहो) : छतरपुर जिले में होली की हुड़दंग 5 दिन तक चलती है. बुंदेलखंड की होली देखने के लिए विदेशी भी पहुंचते हैं. जर्मन का विदेशी दल खजुराहो में होली की हुड़दंग मचाने आया. इसके अलावा खजुराहो में पहले से रुके विदेशी पर्यटक भी होली के रंग में सराबोर नजर आए. विदेशी पर्यटकों ने भारतीयों के साथ कदम ताल मिलाते हुए राई और फिल्मी गीतों पर जमकर डांस किया.
विदेशी सैलानियों ने उड़ाया रंग-गुलाल
मंदिरों के शहर कहे जाने वाले खजुराहो में होली अलग प्रकार से मनाई जाती है. खजुराहो में देशी और विदेशी पर्यटक मिलकर साथ होली का हुड़दंग करते हैं. विदेशी टूरिस्टों ने बुंदेली ओर देशी गानों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए, देशी रंग में डूबे रहे. खजुराहो में विदेशी सैलानियों द्वारा रंग-गुलाल उड़ाते देख भारतीय भी झूम के नाचे. ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर पर्यटक घंटों झूमते रहे.
घूंघट वाली महिला के साथ जमकर नाचे
विदेशी पर्यटक डांस करने के दौरान हैप्पी होली बोलते देखे गए. एक महिला ने घूंघट डालकर देशी गीतों पर विदेशी पर्यटकों को ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया. विदेशी पर्यटकों ने जमकर कमर लचकाई ओर होली के हुडदंग में भारतीयों का साथ दिया. विदेशी पर्यटक ये देखकर हैरान रह गए कि सभी लोग रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं और जमकर नाच रहे हैं. विदेशी पर्यटक बोले "व्हाट ए फेस्टीवल अमेजिंग सेलिब्रेशन. वी लाइक इट."
- होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने मनाया त्यौहार, लाल-पीले नजर आए पुलिसकर्मी, लगाए ठुमके
- होली की हुड़दंग में दिखे बाबा बागेश्वर, छतरपुर में विदेशी पर्यटक भी रंगों से सराबोर
जर्मन से होली खेलने आई टीम
विदेशी पर्यटकों का कहना है "खजुराहो में होली मनाना उनके लिए यादगार अनुभव है. भारतीय संस्कृति, परंपरा और उत्साह ने उन्हें खासा प्रभावित किया." कई विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में होली खेलकर उत्सव को और भी रंगीन बना दिया. जर्मन टूर गाइड कुश पालीवाल बताते हैं "जर्मन से एक ग्रुप को खजुराहो होली मनाने के लिए लाया हूं. हिन्दुतान की होली सबसे अच्छी है."