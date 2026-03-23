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देश की यूनिक अष्टधातु प्रतिमा! हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर गढ़ी 51 फीट की विशाल हनुमान मूर्ति

छतरपुर में बनी 51 फीट ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा, हिन्दू और मुस्लिम ने मिलकर बनाई मूर्ति, 2 अप्रैल को होगा अनावरण कार्यक्रम.

india Unique Ashtadhatu statue
छतरपुर में देश की यूनिक अष्टधातु प्रतिमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 11:14 AM IST

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छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में भारत की पहले 51 फिट अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा बन कर तैयार हो चुकी. अनावरण को लेकर तैयारी चल रही हैं. इस प्रतिमा को हिन्दू और मुस्लिम करीगरों ने मिलकर तैयार किया है. इस आयोजन में देश भर के साधु संत शामिल होंगे. यह आयोजन बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की देखरेख में होगा.

51 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा बनकर तैयार
शहर में स्थित जानराय टौरिया पर 51 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा अनावरण समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं. इस विराट आयोजन की शुरुआत 24 मार्च को कलश यात्रा से शुरुआत हो रही है. कलश यात्रा से शुरू होकर 10 दिन तक लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर बाबा बागेश्वर की देखरेख में भव्य अनावरण समारोह होगा.

हिन्दू और मुस्लिम ने मिलकर बनाई मूर्ति (ETV Bharat)

मूर्ति निर्माण में सोना-चांदी सहित 8 धातुओं का इस्तेमाल
जानराय टौरिया के महंत भगवान दास श्रृंगारी महाराज ने बताया, ''इस महोत्सव में देशभर के संत महात्मा एवं कथावाचक शामिल होंगे. 10 दिनों तक ज्ञान, भक्ति, आस्था और संत समागम देखने को मिलेंगे.'' वह बताते हैं कि, ''छतरपुर जिले के जानराय टौरिया में हनुमान जी महाराज की 51 फीट की विशाल अष्टधातु की मूर्ति बनाई गई है जो पूर्ण तैयार हो चुकी. मूर्ति निर्माण में सोना-चांदी और तांबे जैसी 8 धातुओं को लगाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा पीतल की है.''

देश की एकमात्र अष्टधातु की प्रतिमा होने का दावा
अष्टधातु की ये मूर्ति 151 क्विटल वजनी और 51 फिट लंबी बनाई गई है. दावा है कि अष्टधातु से बनी 51 फीट की ये मूर्ति जिले की नहीं पूरे भारत में कहीं और नहीं है. मूर्ति निर्माण से छतरपुर जिले को धार्मिक क्षेत्र में एक अलग ही पहचान मिलेगी. मंदिर के महंत श्रंगारी महाराज बताते हैं कि, ''हमने संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो हम भी जानराय टौरिया पर आजान भुज सरकार मंदिर परिसर में ही हनुमान जी की अष्टधातु की 51 फीट की मूर्ति बनाएंगे जो आज मेरा संकल्प पूरा हो गया है.''

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छतरपुर में बनी 51 फीट ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा (ETV Bharat)

हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर बनाई प्रतिमा
इस मूर्ति को राजस्थान के होनहार कारीगरों द्वारा बनाया गया है. 2 अप्रैल को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें देश भर की जानीमानी हस्तियां, साधू सन्त शामिल होंगे. 24 मार्च से आयोजन शुरू होगा जो 10 दिनों पर जानराय टौरिया पर चलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रतिमा को 2 हिन्दू और 2 मुस्लिम करीगरों ने मिलकर बनाया है. आयोजन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर की देख रेख में होगा.

मजदूर से लेकर मंत्री ने डाली आहुति
आजान भुज सरकार मंदिर परिसर में बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति में सभी ने अपनी आहुति दी है. महंत श्रृंगारी महाराज बताते हैं, ''इस मूर्ति में शहर के मजदूर, गरीब से लेकर शहर के प्रतिष्टि व्यापारी, समाज सेवी, पत्रकार, राजनेता और प्रदेश के मंत्रियों ने भी अपनी आहुति डाली है. जब मूर्ति का निर्माण ढलाई का कार्य चल रहा था तभी हर शहर के लोग अपने अपने घरों से तांबा, पीतल, सोना, चांदी सहित अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामान लाये और मूर्ति बनाने में आहूत किया था."

Bageshwar Dham idol unveiling
2 अप्रैल को होगा प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)

साधु संत होंगे शामिल
इस अवसर पर बाबा बागेश्वर, पं. रामस्वरूपाचार्य महाराज तीन दिन की कथा श्रवण कराएंगे. जनमेजय शरण महाराज, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, बालक योगेश्वर दास महाराज, गोरेलाल कुंज के महंत किशोर दास महाराज, मदन मोहन दास महाराज, डाकोर के 102 वर्षीय संत के अलावा देश के कोने-कोने से संत, महंत और धर्माचार्य इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे. संतों के सान्निध्य में यज्ञ, पूजन, भजन कीर्तन और विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे.

2 अप्रैल को होगा प्रतिमा का अनावरण
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि, हमारे गृह जिले में अष्टधातु की 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा निर्मित हुई है. 2 अप्रैल को मूर्ति का अनावरण होगा और दर्शन के लिए खोला जायेगा.'' महंत श्रंगारी महाराज बताते हैं, ''यह दुनिया का एक ऐसा एकलौता मंदिर है जहां राम जी अकेले विराजमान हैं. इनको आजान भुज कहते हैं. मेरा संकल्प था अयोध्या में राम मंदिर बने. उसके बाद हम छतरपुर में 51 फीट की हनुमान प्रतिमा बनवाएंगे. यह संकल्प अब पूरा हो गया है.''

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