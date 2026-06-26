हिन्दू परिवार निभा रहा छतरपुर में बड़े ताजिया बनाने की परंपरा, 250 पहले महाराजा प्रताप सिंह ने की थी शुरू

हिन्दू परिवार निभा रहा छतरपुर में बड़े ताजिया बनाने की परंपरा, 250 पहले महाराजा प्रताप सिंह ने की थी शुरू
छतरपुर में इमाम बाड़ा से निकलता है बड़ा ताजिया, 2 महीने पहले से शुरू होती है तैयारी, 250 साल पुरानी परंपरा निभा रहा हिंदू परिवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST
छतरपुर: ताजिया निकालने की परंपरा छतरपुर में लगभग 250 साल पुरानी है. शहर के बड़ी तकिया से निकलने वाले मुख्य और सबसे बड़े ताजिए की शुरुआत 1765 में यहां के महाराजा प्रताप सिंह के समय से हुई थी, जो आज भी चली आरही है. ताजिया को बनाने का काम आज भी कुछ हिन्दू परिवार कर रहे हैं और इस पीढ़ियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. यह सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की एक जीवंत मिसाल बनी हुई है.
2 महीने पहले से शुरू होती है तैयारी
गल्ला मंडी इलाके में रहने वाले नत्थू भदौरिया बताते हैं, "यह हमारी 6वीं पीढ़ी है जो ताजिया बनाने का काम कर रही है. यहां हिन्दू, मुस्लिम सब एक होकर ताजिया बनाते हैं. सबसे पहले हिन्दू ही इसे बनाने की शुरुआत करते हैं. शाम 7 बजे लोहान हाजिरी शुरू होती है.
यह परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है और आज भी पूरे परिवार द्वारा श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाई जा रही है. मोहर्रम से करीब 2 माह पहले ही ताजिया निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है. बांस की खपच्चियों, रंगीन कागज, कपड़े और अन्य सामग्री से आकर्षक ताजिया एवं बुर्राख तैयार किए जाते हैं."
250 साल पुरानी है परंपरा
स्थानीय निवासी लाड़ कुंवर भदौरिया बताती हैं, "हमारे पुरखों के समय से हमारा ताजिया निकलता है. सब लोग आते हैं, मुरादें पूरी होती हैं, कोई भेद भाव नहीं होता." बाबूलाल नामदेव बताते हैं, "हिंदुओं के बनाये गए ताजिया में शामिल होने पिछले 85 सालों से आ रहे हैं. यह 250 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है. छतरपुर के पहले महाराजा प्रताप सिंह के संरक्षण में इसकी शुरुआत हुई थी. जो आज भी चल रही है. इमाम बाड़ा पर हर धर्म के लोग आते हैं और यहां उनकी मुराद पूरी होती है."
गल्ला मंडी इमाम बाड़ा का ताजिया होता है सबसे बड़ा
ताजिया शहर के अलग-अलग हिस्सों जैसे टोरिया मोहल्ला, नट मोहल्ले, समनिगर, गल्ला मंडी, रानी तालिया से होकर चौक बाजार पर रखे जाते हैं फिर महलों की ओर आते हैं. यहां रातभर गुलपोशी और अलाव खेलने की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है. मोहर्रम के मौके पर निकलने वाले ताजियों में गल्ला मंडी इमाम बाड़ा का ताजिया सबसे बड़ा और प्रमुख माना जाता है. हर साल मोहर्रम की नवीं तारीख आशुरा के करीब यह ताजिया अपने पूरे अखाड़े और जुलूस के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकलता है.
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शहर में निकला जुलूस
शहर में गुरुवार की रात ताजिए की जियारत के लिए रात भर अकीकतमंदों की भीड़ उमड़ी. मुहर्रम की नवमीं पर शहर का माहौल हुसैन की याद में पूरी तरह रंगा नजर आया. विभिन्न मोहल्लों से सजे-धजे ताजिए अकीकतमंदों के साथ महलों की ओर रवाना हुए. ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए. कई स्थानों पर परंपरानुसार अलाव खेला गया. श्रद्धा, अनुशासन और मातमी जज्बे के साथ ताजिए रात में महलों पर पहुंचे. जहां से धार्मिक रस्मों के बाद अपने-अपने स्थानों के लिए रवाना हुए. शुक्रवार को शहर में रखे गए ताजियों को विभिन्न कर्बलाओं में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए सुरक्षा,व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जहां-जहां से ताजिया निकलते हैं वहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है.