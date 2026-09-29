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छतरपुर में किसानों की मेहनत पानी में, 3 दिन लगातार झमाझम से उड़द-तिल की खड़ी फसलें बर्बाद

छतरपुर जिले के किसान बर्बाद हो गए. फसलें लहलहा रही थीं. लेकिन मानसून ने जाते-जाते किसानों की खुशिया छीन ली. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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जाते-जाते मानसून ने छतरपुर जिले के किसानों को किया बर्बाद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 1:42 PM IST

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छतरपुर : पूरे जिले में पिछले 3 दिन से हुई लगातार बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया. किसानों ने कर्ज लेकर खेती की. लेकिन यमराज बनकर बरसे मेघराज ने किसानों की उड़द और तिली की फसल को जमीन में मिला दिया. अब किसान सरकार से सर्वे करवा कर मुआवजा की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर आर्थिक सहायता नहीं मिली तो अगली फसल की बुवाई करना संभव नहीं है.

जाते-जाते तबाह कर गया मानसून

छतरपुर में एक बार फिर किसानों पर आसमानी आफत बरसी है. किसानों ने लगातार 4 महीने पसीना बहाकर उड़द, तिल की अच्छी पैदावार की. लेकिन लगातार बारिश से फसलें बर्बाद हो गईं. 3 दिन हुई लगातार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए. सबसे ज्यादा बारिश का असर किसानों पर पड़ा. मानसून ने जाते-जाते किसानों को बर्बाद कर दिया. बड़ामलहरा, बक्सवाहा, राजनगर, नौगांव, महराजपुर, छतरपुर, लवकुशनगर के किसानों पर बारिश ने जमकर कहर बरपाया.

लगातार झमाझम से उड़द-तिल की खड़ी फसलें बर्बाद (ETV BHARAT)

उड़द व तिल की फसल तबाह

राजनगर तहसील क्षेत्र के खैरी, पहाड़ी धूरा, कोटा, ओटा, पूराव, देवगांव, नया गांव, उदयपुर और पीर टिकरी सहित करीब दो दर्जन गांवों में खेतों में खड़ी उड़द और तिल की फसल को बारिश ने तबाह कर दिया. किसान मातादीन पटेल ने बताया "उड़द की फसल पूरी तरहा सड़ गई है. तिली की फसल बिल्कुल काली पड़ गई है." किसान हरि प्रसाद पटेल, जगन्नाथ पटेल ने बताया "फसल की बोवनी और देखरेख में काफी लागत खर्च की गई. अब फसल खराब होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है."

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छतरपुर में उड़द व तिल की फसल तबाह (ETV BHARAT)

कर्ज लेकर बोई थी फसल, अब बर्बाद हो गए

किसान हरि पटेल कहते हैं "कर्ज लेकर फसल बोई थी. अब फसल निकलने वाली थी कि उससे पहले ही ईश्वर ने ऐसे मार मारी कि सब बर्बाद हो गया." खेरी गांव के किसान अरविंद कहते हैं "इस बार अचानक मानसून के कारण ज्यादा पानी खेतों में भर गया, जिस कारण किसान बर्बाद हो गया. अब सिर्फ सरकार से आशा है. प्रभावित खेतों का तत्काल सर्वे कराकर उन्हें फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा राशि का लाभ भी प्रभावित किसानों को दिलाया जाए, ताकि बारिश से हुए नुकसान से किसानों को राहत मिल सके."

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कर्ज लेकर बोई थी फसल, अब बर्बाद हो गए (ETV BHARAT)

सिंहपुर डैम का पानी फसल बहाकर ले गया

बीते दिन लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए. उर्मिल नदी में बने सिंहपुर बैराज के 8 गेट को 4-4 मीटर तक सिंचाई विभाग द्वारा खोले गए. गेट खुलने के बाद बैराज के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई. डैम से लगे ग्राम खपटया, देवीखेड़ा, सिलपतपुरा, भैरा, पंचमपुर व बरा डिगौनी सहित अन्य गांवों के किसानों की मूंगफली की फसल 90 फीसदी फसल पानी के तेज बहाव बह गई, जिस कारण किसानों में हाहाकार मच गया.

किसान जगदीश मिश्रा, कामता पटेल, प्रकाश पटेल, राकेश पटेल ने बताया "ज्यादा बारिश के चलते तिली फसल बर्बाद हो गई. मूंगफली की फसल से उम्मीद थी तो बांध का पानी इस फसल को भी बहाकर ले गया."

फसलों का सर्वे कराने का निर्देश

खेरी गांव के हरि प्रसाद पटेल कहते हैं "पहले बारिश होती रही तो उड़द की फसल सड़ गई थी. थोड़ी बहुत बची थी तो फिर बारिश से खराब हो गई. खाद, बीज, मजदूरी, लागत सब बर्बाद हो गई." किसान मोहन पटेल कहते हैं "लगातार बारिश के चलते फसल खराब हो गई. सर्वे करवाया जाए." ADM विनय द्विवेदी कहते हैं "किसान के नुकसान ओर फसल बर्बाद के मामले में सर्वे करवाया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

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