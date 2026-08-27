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छतरपुर में भारी बारिश से कई सड़क मार्ग बंद, 3 दिन से घर में डेडबॉडी, मुरैना में दो युवक बहे

छतरपुर में बारिश से घरों और दुकानों में पानी भरा ( ETV BHARAT )

मृतक की बुआ हल्की बाई का कहना है "राजापुरवा में मुक्तिधाम नहीं है और आसपास भी अंतिम संस्कार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है. लगातार बारिश होने के कारण अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचने वाला रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है. जिससे वहां पैदल जाना भी मुश्किल है, जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां टीन शेड तक की व्यवस्था नहीं है. लगातार बारिश के बीच शव को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाना और अंतिम संस्कार करना बेहद मुश्किल है."

लगातार हो रही बारिश के कारण युवक का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन परेशान है. शव 3 दिन से घर पर रखा है. छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित लवकुशनगर के राजापुरवा वार्ड नंबर 8 में मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं होने के कारण सुरेंद्र अहिरवार (28 वर्ष) का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है. उसका बीमारी के चलते निधन हो गया था.

कलेक्टर ने 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं. चंदला के रिहायशी इलाकों में भी बारिश ने तबाही मचा दी है. सड़कें तालाब बन गई और पानी घरों के अंदर घुस गया, जिससे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं. चंदला निवासी रामलाल पाल ने बताया "जसभराव से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं." लगातार बारिश का असर शहर में भी दिखाई दे रहा है. छतरपुर शहर की निचली बस्तियों और जलभराव वाले इलाकों में पानी भर गया है. कई स्थानों पर लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. प्रशासन द्वारा संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है.

छतरपुर/मुरैना : बीते 3 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पिछले 24 घंटे से तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. नदी-नाले उफान पर चल रहे हैं. मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं. छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर गौरिहार-बांदा मार्ग पर खड्डी की छोटी नदी उफान है. गौरिहार के पास इसी मार्ग पर केन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है. पानी पुल को छू रहा है.

छतरपुर जिले में अब तक कोटे का 66 प्रतिशत पानी बरस चुका है. भू-अभिलेख विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले की सामान्य औसत वार्षिक वर्षा 1074.9 मिमी के मुकाबले अब तक लगभग 66 प्रतिशत वर्षा पूरी हो चुकी है. 27 अगस्त को ही जिले में कुल 220.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे कई निचले इलाकों और रपटों पर पानी भर गया.

जान हथेली पर रखकर नदी का रपटा पार करते लोग और वाहन (ETV BHARAT)

गौरिहार और बड़ामलहरा में सबसे ज्यादा बारिश

सबसे अधिक बारिश गौरिहार क्षेत्र में 951.4 मिमी दर्ज की गई है. वहीं बड़ामलहरा 949.2 मिमी के साथ दूसरे और लवकुशनगर 824 मिमी वर्षा के साथ तीसरे स्थान पर है. 27 अगस्त को हुई बारिश में सर्वाधिक 49 मिमी वर्षा बड़ामलहरा ब्लॉक में दर्ज की गई. लगातार हो रही बारिश से जलस्रोत लबालब हो चुके हैं. खजुराहो मौसम विभाग के अधिकारी आरएस परिहार कहते हैं "अभी बारिश का अलर्ट जारी है. वर्तमान मौसम परिस्थितियों में पूर्व और पश्चिम से आने वाली हवाओं का प्रभाव बना हुआ है."

कलेक्टर मृणाल मीणा का कहना है "लगातार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी है. नदी, नाले उफान पर हैं. सभी जगह प्रशासन की नजर बनी हुई है. नदी, बांध के पास रहने वालों को अलर्ट किया गया है."

मुरैना में कोतवाल डैम के गेट फिर खोले

मुरैना में भी तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं. पिलुआ बांध का जलस्तर बढ़ने पर बुधवार को एक सप्ताह में दूसरी बार कोतवाल डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया. सुबह से शाम तक करीब 2 हजार क्यूसेक पानी आसन नदी में छोड़ा गया. इसी दौरान भूमिया बाबा मंदिर के पास स्टॉप डैम का रपटा पार कर रहे ग्वालियर के दो दोस्त तेज बहाव में बह गए. पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक युवकों का सुराग नहीं मिला. डैम के गेट बंद कर नदी का बहाव कम किया गया.

मुरैना में कोतवाल डैम के गेट फिर खोले (ETV BHARAT)

नदी में गिरे दो युवक, रेस्क्यू जारी

मुरैना से एसडीआरएफ टीम भी पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने पर अभियान रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह से फिर तलाश शुरू की गई. पुलिस के अनुसार ग्वालियर से 3 दोस्त भूमिया मंदिर के पास आसन-सांक नदी के संगम पर ककोरा तोड़ने पहुंचे थे. 30 वर्षीय अशोक पुत्र बप्पा खान और 25 वर्षीय इरशाद खान, निवासी कुंवरपुरा थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर ककोरा तोड़ने के लिए स्टॉप डैम पार कर नदी के दूसरी ओर चले गए.

तलाशी अभियान चलाया, सुराग नहीं मिला

ककोरा तोड़कर वापस लौटते समय स्टॉप डैम पर अशोक का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा. अशोक को बचाने के लिए इरशाद ने अपनी साफी डालकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के झटके से इरशाद भी पानी में गिर गया. डीएसपी हैडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया "बुधवार के बाद गुरुवार को भी तलाशी अभियान चलाया गया."