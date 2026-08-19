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छतरपुर में आधी रात को मुनादी, आनन-फानन में घर छोड़ भागे लोग, प्रशासन ने खोला डैम का 5 गेट

छत्तरपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर हरपालपुर थाना इलाके में एमपी और यूपी बॉर्डर पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं. यहां स्थित चौधरी चरण सिंह लहचूरा डैम एवं देवरी डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं. दिन-रात डैम में टकटकी लगाए हैं और पल-पल की जानकारी अपने जिला अधिकारियों को भेज रहे हैं.

छत्तरपुर: पिछले 4 दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बांधों में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है. धसान नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने देर रात लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया. इसके बाद लहचूरा डैम के 3 फाटक और देवरी डैम के 2 फाटकर खोलकर धसान नदी में पानी छोड़ा गया.

18,700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

बीती रात नदी और डैम किनारे बसे लोगों को गांव-गांव में जाकर जल संसाधन विभाग ने सूचित किया और उनको नदी किनारे से हटने के निर्देश दिए गए. इसके बाद लहचूरा डैम से 6300 कयूसिक पानी छोड़ा गए, अर्जुन सहायक नगर में 1200 क्यूसेक पानी और धसान मुख्य फीडर में 5200 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया. वहीं लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते देवरी बांध के भी दो गेट 60 सेंटीमीटर खोलर 6000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है.

लहचूरा बांध अधिकतम 182.30 मीटर

सिंचाई विभाग बढ़ते जल स्तर को लेकर बांध की लगातार निगरानी कर रहा है. लहचूरा बांध एवं देवरी बांध के केचमेंट एरिया की बढ़ते जल स्तर से लगातार पानी की आवक बढ़ रही है. लहचूरा बांध के अभियंता इंजीनियर यादव ने कहा, "लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है."

डैम से 18,7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया (ETV Bharat)

स्थानीय ग्रामीण को घर छोड़ने के निर्देश

लगातार बारिश के चलते लहचूरा डैम का जलस्तर 182.30 मीटर तक पहुंच गया था, लहचूरा बांध के इंजीनियर राम आसरे यादव ने कहा, "बांध की लगातार निगरानी की जा रही हैं. अतिरिक्त पानी डिस्चार्ज करने से पहले धसान नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. मछवारों चरवाहों ग्रामीणों को नदी के दूर रहने की सूचना जारी की गई है."

किसानों को राहत

छतरपुर में लेट मानसून आने से किसान परेशान थे. कृषि विभाग के उपसंचालक अनिल मिश्रा बताते हैं कि पिछले 4 दिनों से रुक-रुक कर बारिश रहो रही है, जिससे सूखे पड़े खेतों में नमी लौटी है. बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को जीवनदान मिला है और किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं."

रनेफॉल हुआ गुलजार

वहीं, खजुराहो के रहने बाले होटल व्यपारी राजीव शुक्ला ने बताया कि बारिश इस बार कम हुई है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के कारण रनेफॉल में अच्छा पानी आ गया है. जिससे पर्यटक खजुराहो में आने लगे हैं. रेनफॉल भी पर्यटक घूमने जाने लगे है. जिससे व्यापार बढ़ने की उम्मीद दिखाई देने लगी है.

क्या बोले अधिकारी

वहीं, जब लहचूरा बांध के अभियंता रामआसरे यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि "लगातार जल स्तर बढ़ रहा है. नदी, बांधों के पास रहने वाले लोगों के लिए मुनादी करवाई गई है, लोगों को बताया गया है कि कोई भी नदी के आसपास जानवर लेकर न जाये. मछली पकड़ने भी न जाए, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है.