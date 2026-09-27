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छतरपुर में 48 घंटे से आफत की बारिश, घरों में घुसा पानी, विदेशी पर्यटकों से भरी बस फंसी

छतरपुर में बारिश ने मचाई तबाही, नदी-नाले उफान पर. कई क्षेत्रों में मकान हुए धराशायी. खजुराहो में किसानों की फसल बर्बाद. रिपोर्ट- मनोज सोनी

CHHATARPUR HEAVY RAIN
छतरपुर में आफत की बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 11:06 AM IST

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छत्तरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश और तूफानी हवाओं ने भारी तबाही मचाई है. सामने आ रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिले में कई नाले और नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं. कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया और मकान धराशायी हो गए. इसके अलावा विदेशियों की बस नाले में फंसने की खबर सामने आई है.

छतरपुर में आफत की बारिश

छतरपुर में मौसम की मार ने पिछले 48 घंटों से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. लगातार भारी बारिश के साथ-साथ तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं. कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. बुढ़ा बांध खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है. अत्यधिक बारिश को देखते हुए रनगुवां बांध के सात गेट खोल दिए गए हैं.

छतरपुर में मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल (ETV Bharat)

नौगांव एसडीएम ने लोगों को दी हिदायत

बारिश के कारण नौगांव कुलपहाड़ मार्ग पर दोनों नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे सड़क पर पानी भर गया. लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने दोनों ओर बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया है. नौगांव एसडीएम जीएस पटेल ने कहा, "नौगांव से बेलाताल और राठ की ओर जाने वाले मार्ग पर भी सावधानी बरती जा रही है."

भारी बारिश से किसानों को नुकसान

नायब तहसीलदार प्रदीप लोधी के साथ पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का अमला जगह-जगह लोगों की सुरक्षा को लेकर नौगांव इलाके में तैनात रहा. वहीं लगातार बारिश का असर किसानों पर भी पड़ा है. ब्रजपुरा सरपंच पंकज मिश्रा ने बताया, "ब्रजपुरा गांव से लगा बुढ़ा बांध खतरे से ऊपर चल रहा और किसानों के खेतों में पानी भर गया. इस बार किसानों की तिल और उड़द की फसलों को भाई नुकसान हुआ है. प्रशासन द्वारा प्रभावित फसलों का सर्वे कराने की बात कही गई है. महाराजपुर थाना इलाके का शिवसागर तालाब अपने पूरे उफान पर चल रहा है."

राजनगर में सबसे अधिक बरशात दर्ज
भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

विदेशियों की बस फंसी

यहां बारिश के चलते विदेशी पर्यटकों की बस भी जलभराव में उस समय फंस गई, जब विदेशी पर्यटक एक मिनी बस से खजुराहो जा रहे थे. इस दौरान बमीठा के पास बस चालक ने जलभराव से निकलने के प्रयास में बस को पीछे किया, लेकिन वह सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में फंस गई. स्थिति बिगड़ने पर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एकजुट होकर बस को धक्का देकर बाहर निकाला और पर्यटकों को सुरक्षित बचाया."

CHHATARPUR WATERLOGGING
खजुराहो का तालाब फूसने से किसान हुआ बर्बाद (ETV Bharat)

खजुराहो मौसम केंद्र के प्रभारी आरएस परिहार ने कहा, "दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण आज 27 सितंबर को भी बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं. इस दौरान बादल छाए रहने के साथ-साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है."

लगातार बारिश में भरभराकर गिरा मकान

जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच कोतवाली थाना इलाके के नारायणपुरा रोड इलाके में एक गरीब परिवार का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में घर में मौजूद एक महिला को चोटें आईं, जबकि कई छोटे बच्चे बाल-बाल बच गए, परिवार के सामने अब रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. वहीं महिला बिट्टी बाई कहती है, ''अब रहने के लिए कुछ नहीं बचा, बस जान बच गई.''

राजनगर में सबसे अधिक बरसात दर्ज

छतरपुर में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते 26 सितंबर को गौरिहार में सबसे कम 1 इंच बारिश, छतरपुर में 2.6, लवकुशनगर में 3.5 और बिजावर में 2.3, नौगांव में 3.6, राजनगर में 4.4 और बड़ामलहरा में 1.9 इंच बारिश दर्ज की गई.

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