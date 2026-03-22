ETV Bharat / state

छतरपुर में मार्च में मई-जून जैसी गर्मी, 20 दिन पहले पकी गेंहू की फसल, किसानों ने शुरु की कटाई

छतरपुर में तेज गर्मी का फसलों पर असर, 20 दिन पहले ही पकी गेंहू की फसल, कृषि वैज्ञानिक का अलर्ट- जल्द काट लें फसल.

Chhatarpur wheat farming
20 दिन पहले पकी गेंहू की फसल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में मार्च के पहले ही मई जून जैसे गर्मी पड़ने लगी है. जिसको लेकर किसान भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं. इस बार फसल अच्छी हुई है लेकिन अधिक गर्मी होने से गेहूं की फसल 20 दिन पहले ही पक गयी है. जिस कारण किसानों को मजबूरी में खेतों में गेंहू की कटाई शुरू करनी पड़ गई है. मटर, चना काटकर किसानों ने रख लिए हैं लेकिन किसान अब सोना काट रहे हैं जिसे गेंहू कहा जाता है. वहीं, कृषि विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि किसान जल्द अपनी फसल की कटाई करें.

कृषि विभाग ने दी जल्द कटाई की सलाह
मौसम में आए बदलाव के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसान फसलों की कटाई कर थ्रेसिंग कराने में चौबीस घंटा जुटे हुए हैं. साथ ही गेहूं की फसल में हार्वेस्टर चलवा रहे हैं, जिससे फसल सुरक्षित घर लाई जा सके. वहीं, कृषि विभाग ने भी जल्द से जल्द फसल की कटाई करने की सलाह किसानों को दी है. छतरपुर जिले में इस बार किसानों की अच्छी फसल हुई है, लेकिन गेंहू में पानी पड़ने से कुछ कमजोर पड़ गई है. किसान इस बार की फसल से खुश भी दिखाई दे रहे हैं. किसानों की रबी फसल तैयार हो चुकी है.

Chhatarpur Agriculture Department
किसानों ने शुरु की कटाई (ETV Bharat)

किसानों को सता रहा कटी फसल के नुकसान का डर
कुछ फसलें जैसे चना, मटर काटकर खेतों में रखवा चुका है और गेंहू की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है. लेकिन किसानों को मौसम में बदलाव के साथ अचानक बारिश या बूंदा बांदी की आशंका भी बनी हुई है. जिससे किसानों को उनकी खड़ी और कटी फसल के नुकसान होने का डर भी सता रहा है. वहीं, छतरपुर जिले के नौगांव स्थित कृषि वैज्ञानिक केंद्र के अधिकारी राजीव सिंह ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है, ''जल्द फसल काट कर सुरक्षित रखें क्योंकि आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.''

Chhatarpur heatwave impact wheat
छतरपुर में तेज गर्मी का फसलों पर असर (ETV Bharat)

इस बार बंपर हुई गेंहू की फसल
इस साल हुई लगातार बारिश के कारण किसानों की कुछ फसल खराब हो गई थी. लेकिन रवि के सीजन की फसलें अच्छी हुई हैं. चना, मटर, मसूर और सरसों किसानों का कट चुका है. छतरपुर कृषि विभाग के उप संचालक अनिल कुमार मिश्रा बताते हैं, ''इस बार गेंहू की फसल अच्छी हुई है, पिछली बार किसानों ने 3 लाख 26 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की थी. लेकिन इस बार जिले के किसानों ने 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की है.

पानी लगने से कुछ कमजोर हुई फसल
छतरपुर जिले के गोपालपुरा गाँव के किसान धनुआ अहिरवार ने बताया, ''मटर, चना काट चुके हैं. गेंहू की कटाई चल रही है. इस बार पैदावार अच्छी हुई है,लेकिन पानी लगने से कुछ कमजोर हो गई है. किसान सरदार सिंह बुन्देला ने बताया, ''इस बार मटर, चना, जवा, सरसो और गेंहू की फसल बोई है. लेकिन अभी सोना गेंहू की कटाई चल रही है. अच्छी फसल हुई है, इससे किसान बहुत खुश हैं.''

TAGGED:

CHHATARPUR HEATWAVE IMPACT WHEAT
WHEAT CROP EARLY RIPENING
CHHATARPUR AGRICULTURE DEPARTMENT
BUNDELKHAND CLIMATE CHANGE
CHHATARPUR WHEAT FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.