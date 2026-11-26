स्कूल में लगती है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, प्रेयर मीट के बाद हर दिन बच्चे पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना
छतरपुर का अनोखा आवासीय स्कूल, रोजाना गूंजता है संविधान का पाठ, बच्चों को रट गया एक-एक शब्द, जान रहे संविधान का महत्व. रिपोर्ट- शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 5:09 PM IST
छतरपुर: आठवीं तक उस स्कूल में बच्चों को जिस तरह से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कंठस्थ है. संविधान की प्रस्तावना भी वे उसी धारा प्रवाह में बोलते हैं. छतरपुर जिले के हरपालपुर के इस आवासीय विद्यालय में पहली से आठवी तक के बच्चों को हर दिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया जाता है. स्कूल की दीवारों से लेकर क्लासरूम के पीरियड तक संविधान एक जरुरी सबक की तरह इन बच्चों के सामने है. यहां संविधान का दिवस हर दिन होता है.
इस स्कूल में बच्चे रोज पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना
स्कूल में कतारे में खड़े पहली से आठवी तक के बच्चे. राष्ट्रगीत हो जाने के बाद सारे बच्चे अपना हाथ आगे बढ़ाकर संकल्प ले रहे हैं. वे संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं. हम भारत के ये भावी नागरिक देश के न्याय स्वतंत्रता समानता गरिमा संविधान के इस मूल को पाठ की तरह नहीं पढ़ते हैं. उसे कैसे जीवन में उतारा जाए ये भी सीखते हैं. स्कूल के संचालक नारायण परमार कहते हैं, ''हमारे स्कूल में छात्र केवल संविधान की प्रस्तावना का पाठ ही नहीं पढ़ते, मैं उन्हें समय-समय पर संविधान की प्रस्तावना में निहित हर शब्द की व्याख्या करके बताता हूं. उन्हें ये बताता हूं कि उनके जीवन में इस प्रस्तावना का कितना बड़ा मोल है.''
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जिस दिन से स्कूल खुला उसी दिन से हो रहा पाठ
स्कूल के संचालक नारायण परमार बताते हैं, ''2022 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी. उसी दिन से लगातार स्कूल में हर सुबह प्रार्थना के बाद जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान हो जाते हैं तो संविधान की प्रस्तावना बच्चे पढ़ते हैं. मेरा उद्देश्य यही था कि बच्चे जान सकें कि संविधान का महत्व क्या है. जो संवैधानिक मूल्य है जो दरअसल जीवन मूल्य है, उनकी शिक्षा इन बच्चों को मिल सके.'' वे कहते हैं, जिन हाथों में संविधान सुरक्षित है उन्हें तो ये ज्ञान देना बेहद जरुरी है. मैं एक एक शब्द का उन्हें व्यवहारिक अर्थ भी समझाता हूं.''
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मजदूरी में पलायन कर गए माता पिता के लिए मदद हैं ये स्कूल
ये स्कूल खास तौर पर उन बच्चों के लिए चार साल पहले खोला गया, जो मजदूरी करने गांव से पलायन कर जाते हैं. लेकिन शहरों में उनके लिए ऐसी स्थिति नहीं बन पाती कि, इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकें. लिहाजा बच्चे यहीं आवासीय विद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. इस आवासीय विद्यालय में छतरपुर जिले के आस पास के ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ने आते हैं.