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स्कूल में लगती है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, प्रेयर मीट के बाद हर दिन बच्चे पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना

स्कूल में लगती है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ( ETV Bharat )

छतरपुर: आठवीं तक उस स्कूल में बच्चों को जिस तरह से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कंठस्थ है. संविधान की प्रस्तावना भी वे उसी धारा प्रवाह में बोलते हैं. छतरपुर जिले के हरपालपुर के इस आवासीय विद्यालय में पहली से आठवी तक के बच्चों को हर दिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया जाता है. स्कूल की दीवारों से लेकर क्लासरूम के पीरियड तक संविधान एक जरुरी सबक की तरह इन बच्चों के सामने है. यहां संविधान का दिवस हर दिन होता है.