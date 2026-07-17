अंग्रेजों का बनाया छतरपुर का पहला रेलवे स्टेशन, हरपालपुर का 11 हजार करोड़ की लागत से कायाकल्प

अंग्रेजों का बनाया छतरपुर का पहला रेलवे स्टेशन, हरपालपुर का 11 हजार करोड़ की लागत से कायाकल्प
छतरपुर के हरपालपुर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली लोकार्पण, आधुनिक सुविधाओं से है लैस. केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक रहे मुख्य अतिथि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:20 PM IST
छतरपुर: अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनवाया गया छतरपुर के पहले रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है. यह झांसी मंडल के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में शामिल, हरपालपुर रेलवे स्टेशन है. इसको अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सजा दिया गया है. अब यह रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है. पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका वर्चुअली लोकार्पण किया.
अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था हरपालपुर रेलवे स्टेशन
छतरपुर का हरपालपुर स्टेशन टीकमगढ़, महोबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ता है. कृषि उपज, स्थानीय व्यापार, धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों और दैनिक आवागमन के लिए यह स्टेशन लंबे समय से क्षेत्रवासियों की जीवनरेखा है. यह रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1889 में बनाया गया था. इस रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत कायाकल्प कर दिया गया है. जिसका निरीक्षण करने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार स्टेशन पर पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों से बात कर लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया.
11 हजार करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 11.745 करोड़ रुपये की लागत से ब्रिटिश काल के रेलवे स्टेशन, हरपालपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया. स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं यात्री-अनुकूल स्वरूप दिया गया है. इस स्टेशन से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, महाकौशल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, तुलसी एक्सप्रेस, खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी ट्रेनें गुजरती हैं.
हरपालपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद वीरेंद्र कुमार कहते हैं, "मोदी सरकार के द्वारा जनता को बड़ी सौगात दी गई है. जिससे रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियो को कोई दिक्कत न हो. उनके लिए आधुनिक सुविधाओं से हरपालुपर, छतरपुर के रेलवे स्टेशनों को लैस किया गया है."
|आधुनिक सुविधाएं से लैस है हरपालपुर रेलवे स्टेशन
|आधुनिक बुकिंग हॉल
|प्लेटफॉर्मों पर बेहतर फर्श
|दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था
|विशाल पोर्च
|पर्याप्त बैठने की व्यवस्था
|दिव्यांगजन अनुकूल जल बूथ
|बेहतर प्रकाश व्यवस्था
|स्टेशन पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय
|दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय
|आकर्षक आंतरिक सज्जा
|आधुनिक पे-एंड-यूज शौचालय
|व्हीलचेयर सुविधा
|यात्रियों के लिए शानदार पार्किंग
|अग्निशमन उपकरण
|सीसीटीवी निगरानी
|शानदार आंतरिक सड़कें
|स्टेशन पर मोबाइल चार्जिंग सुविधा
|कोच इंडिकेशन बोर्ड
|उद्यान विकास
|हेल्प बूथ
|आपातकालीन निकास संकेतक
|बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था
|निम्न ऊंचाई टिकट काउंटर
|फर्स्ट एड बॉक्स
|स्टेशन के प्लेटफॉर्मों का व्यापक उन्नयन
|पेयजल व्यवस्था
|प्लेटफॉर्म एज मार्किंग
|आधुनिक प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण
|ईवी चार्जिंग
|सुलभ प्रवेश मार्ग
पीएम मोदी ने किया स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया. जिसमें छतरपुर के झांसी मंडल में आने वाले हरपालपुर रेलवे स्टेशन और महाराजा छत्रसाल स्टेशन भी शामिल है. इस दौरान छतरपुर स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने कहा, "आज देश के प्रधानमंत्री 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें छतरपुर के प्राचीन हरपालपुर और छतरपुर को भी विकसित किया गया है. यह जनता के लिए बड़ी सौगात है."
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छतरपुर के समाजसेवी हरि अग्रवाल कहते हैं, "भाजपा सरकार में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, जहां कभी खड़े यात्री खड़े नहीं हो सकते थे, आज वहां लोग घूमने आते हैं.