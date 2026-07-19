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टपकने लगा हरपालपुर रेलवे स्टेशन का शेड, दो दिन पहले पीएम मोदी ने किया था वर्चुअल उद्घाटन

छतरपुर में बारिश होते ही टपकने लगा हरपालपुर रेलवे स्टेशन, 11.74 करोड़ रुपये की लागत से हुआ था पुनर्विकास.

Chhatarpur leaking railway station
उद्घाटन के 2 दिन बाद ही टपकने लगा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 10:45 PM IST

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छतरपुर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों की लागत से बने हरपालपुर रेलवे स्टेशन की बारिश ने पोल खोल कर रख दी है. बीते दिनों इसी स्टेशन का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया था. लेकिन उद्घाटन के 2 दिन बाद ही रविवार को प्लेटफार्म से झरने जैसा पानी गिरने लगा. इस मामले को लेकर हरपालपुर स्टेशन मास्टर ने बताया कि शेड से प्लेटफॉर्म पर पानी गिरने की जानकारी लगी है. इसको लेकर निर्माण संबधी अधिकारियों को सूचित किया जाएगा.

फव्वारा बना हरपालपुर रेलवे स्टेशन

प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को अमृत भारत योजना के तहत 75 पुनर्विकसित स्टेशन का वर्चुअल उद्घटान किया था. जिसमें छतरपुर जिले के ब्रिटिश काल में बने हरपालपुर रेलवे स्टेशन का भी करोड़ों की लागत से कायाकल्प किया गया था. लेकिन बारिश के बाद हरपालपुर का रेलवे स्टेशन फव्वारा बन गया. जबकि करीब 11.74 करोड़ रुपये की लागत से हरपालपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया था.

बारिश होते ही टपकने लगा हरपालपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

भीगने से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे यात्री

हरपालपुर रेलवे स्टेशन के शेड से गिरते हुए बारिश के पानी का वीडियो सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं. रविवार शाम हुई बारिश के दौरान यात्रियों ने देखा कि नवनिर्मित प्लेटफॉर्म की छत से कई स्थानों पर लगातार पानी फव्वारे की तरह गिरने लगा. यात्रियों को भीगने से बचने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा. जिस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार किया गया है, उसी स्टेशन की छत उद्घाटन के बाद ही टपकने लगी.

Railway station shed leaking
फव्वारा बना हरपालपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

हरपालपुर निवासी सुनील कहते हैं, "अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन तो अभी हो गया है, लेकिन प्लेटफार्म के शेड की छत ने निर्माण के गुणवत्ता की कलई खोल दी. जब अभी हल्की बारिश में यह स्थिति है, तो तेज बारिश में क्या हाल होगा. वहीं, मामले में बीजेपी जिला महामंत्री विवेक ने कहा, "आपके द्वारा जानकारी लगी है. इस मामले से मंत्री वीरेंद्र खटीक को अवगत कराया जाएगा."

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