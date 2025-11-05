ETV Bharat / state

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

1 महीने से चल रही अखंड श्रीराम धुन संकीर्तन की हुई पूर्णाहुति ( ETV Bharat )

हनुमान टौरिया पर रावतन ट्रस्ट और समिति द्वारा इसका आयोजन होता है. हनुमान टौरिया समिति के गिरजा पाटकर ने बताया कि "बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के समय बनाई गई छतरपुर की हनुमान टौरिया पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है. कार्तिक पूर्णिमा पर पिछले 37 साल से इस भंडारे का आयोजन अनवरत चला आ रहा है. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 100 से ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहें हैं. हनुमान टौरिया मंदिर में कार्तिक माह शुरू होते ही अखंड श्रीराम धुन संकीर्तन शुरू हो जाता है. जिसके बाद मंदिर में दिन रात 24 घंटे 1 माह तक रामधुन चलती है."

छतरपुर: शहर के 300 साल पुराने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर 1 माह से चल रही अखंड श्रीराम धुन संकीर्तन का समापन हो गया. सिद्ध हनुमान टौरिया मंदिर में मंगलवार को अखंड श्रीराम धुन संकीर्तन की पूर्णाहुति हुई. इसके समापन और कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी तैयारी 5 दिन पहले से शुरू हो गई थी. इस भंडारे में 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करेंगे.

छतरपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल भंडारा (ETV Bharat)

शुद्ध घी से बनता है भंडारे का प्रसाद

ट्रस्ट से जुड़े नीरज भार्गव बताते हैं कि "यह प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो महाराजा छत्रसाल के समय का है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान टौरिया मंदिर में एक माह से चल रही अखंड रामधुन संकीर्तन का समापन पूर्णाहुति यज्ञ के साथ आज (बुधवार) को हुआ. ट्रस्ट द्वारा हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में हलुआ, पूड़ी व सब्जी की व्यवस्था की गई है. इस भंडारे में लगभग 40 क्विंटल आटा, 6 क्विंटल सूजी, 40 से 50 बोरा आलू से भंडारा बनता है, जो शुद्ध घी से निर्मित होता है."

छतरपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल भंडारा (ETV Bharat)

कार्तिक स्नान, पूजन के साथ कार्तिक माह का समापन

बुंदेलखंड में महिलाएं कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह तालाब या नदी पर जाकर कार्तिक स्नान करती हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर इस स्नान का समापन किया जाता है. सभी महिलाएं कई प्रकार के बुन्देली व्यंजन बनाती हैं और अपने भाई को इसे खिलाकर पूजा करती हैं. जिसके बाद देर शाम तक महिलाएं अपने रिश्तेदारों-परिचितों में बुन्देली पकवान बांटती हैं और खिलाती हैं. इस तरह पूरे विधि विधान से कार्तिक स्नान और कार्तिक माह का समापन होता है.

50 हजार श्रद्धालु करेंगे प्रसाद ग्रहण (ETV Bharat)

क्यों रखती हैं महिलाएं कार्तिक व्रत

छतरपुर के कथा वाचक पंडित गणेश बाजपेई बताते हैं कि "कार्तिक माह में स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है. जीवन में समृद्धि और सुख-शांति आती है. आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्त होती है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु की पूजा का विशेष समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. यह महीना दान, व्रत और पूजा-पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस माह में किया गया स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देता है."