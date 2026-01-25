ETV Bharat / state

कोर्ट में थूका गुटखा, जज ने तुरंत सिखाया सबक, BJP पार्षद सहित तीन पर तगड़ा फाइन

गुटखा थूकने पर BJP पार्षद सहित तीन पर फाइन ( Getty Image )