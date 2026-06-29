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क्लास रूम में बैंच पर फैलकर खर्राटे भरते रहे मास्साब, बच्चे करते रहे क्लास का इंतजार

छतरपुर के सरकारी स्कूल में क्लास के दौरान सोते नजर आए टीचर, टीचर की गहरी नींद में सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट.

CHHATARPUR GOVT TEACHER SLEEPING
क्लास रूम में बैंच पर फैलकर खर्राटे भरते रहे मास्साब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: देश के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, जिससे वे स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें. जिससे बच्चे आगे चलकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक शिक्षा देने के बजाए अपनी नींद पूरी करते नजर आते हैं. ये नजारा छतरपुर के सरकारी स्कूल में देखने मिला. जहां टीचर छात्रों को पढ़ाने के बजाए खर्राटे मारते दिखाई दिए.

क्लास में खर्राटे मारते दिखे टीचर

छतरपुर के पड़रियां गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसे देखकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. स्कूल में एक सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाए खर्राटे मारते नजर आया. अपने टीचर को खर्राटे मारते देखकर बच्चे भी हैरान थे. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश और नाराजगी दिखाई दी.

स्कूल में सोते टीचर का वीडियो (ETV Bharat)

टीचर की गहरी नींद में सोने का वीडियो

शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान यानि साइंस के टीचर शिव प्रसाद मिश्रा पदस्थ हैं. टीचर शिव प्रसाद अपनी क्लास के दौरान बच्चों को पढ़ाने के बजाए आराम से सोते और खर्राटे मारते नजर आ रहे हैं. टीचर की नींद में कोई छात्रा खलल भी नहीं डाल रहा है. न ही बच्चे जगाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर शिव प्रसाद मिश्रा गहरी नींद में सो रहे हैं. उन्हें क्लास का कोई होश नहीं है.

CHHATARPUR CLASS ROOM TEACHER SLEEP
छतरपुर सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

ऐसे टीचर होंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे

टीचर के सोने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पड़रिया गांव के ग्रामीण जीडीआर पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है "मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. जब शिक्षक शिक्षा देने के समय सोते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य सिर्फ अंधकार में जाएगा. यही कारण है कि सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है. ऐसे शिक्षिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए." वहीं इस मामले में जिला प्रभारी शिक्षा अधिकारी कौशल सिंह ने कहा कि "मामला गंभीर है. जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी."

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