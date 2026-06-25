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ह्यूमन एनाटॉमी के गॉडफादर की कहानी, इनकी लिखी किताबें पढ़कर डॉक्टर बनते हैं लोग

मेडिकल साइंस में एनाटॉमी के जनक कहे जाते हैं छतरपुर के भगवानदीन चौरसिया, देश ही नहीं विदेशों में भी पढ़ी जाती हैं इनकी किताबें.

GODFATHER OF HUMAN ANATOMY
देश-विदेश के डॉक्टर भी पढ़ते है BD चौरसिया की लिखी पुस्तकें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 3:03 PM IST

5 Min Read
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छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर का चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान है. यहां एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था, जिन्हें आज भी ह्यूमन एनाटॉमी का गॉडफादर कहा जाता है. छतरपुर के किसान के घर जन्मे भगवान दींन चौरसिया ने अपने जीवनकाल में ऐसी किताबें लिख डालीं, जिन्हें पढ़कर आज भी मेडिकल छात्र डॉक्टर बनते हैं. चिकित्सा जगत में मानव शरीर की एनाटॉमी पर लिखीं किताबों की बदौलत आज भगवानदीन चौरसिया को एनटॉमी का जनक तक कहा जाता है.

भगवानदीन चौरसिया उर्फ डॉ. बी.डी. चौरसिया का जन्म छतरपुर से 75 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में एक किसान के घर हुआ था. चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने ऐसे-ऐसे योगदान दिए, जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया याद रखती है. यही वजह है कि छतरपुर का चौरसिया समाज दिवंगत डॉ. बी.डी. चौरसिया को सम्मान दिलाने की मांग कर रहा है.

ह्यूमन एनाटॉमी के गॉडफादर की कहानी (Etv Bharat)

ऐसा रहा एनाटॉमी के गॉडफादर का शुरुआती जीवन

चिकित्सा शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले, डॉ. बी.डी. चौरसिया का जन्म 1 अक्टूबर 1937 को छतरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे बारीगढ़ में हुआ था. उनका लालन-पालन माता राधारानी और पिता रमादीन चौरसिया के घर हुआ. ग्रामीण इलाके से निकलकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1954 में इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की. बचपन से ही मेधावी रहे चौरसिया ने इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र का रुख किया. वर्ष 1960 में इंदौर के सुप्रसिद्ध महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस (MBBS) की उपाधि प्राप्त कर पांच साल बाद 1965 में उन्होंने इसी संस्थान से शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी में मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS की डिग्री हासिल की.

Godfather of Human Anatomy Bhagwan Deen
ह्यूमन एनाटॉमी के गॉडफादर की कहानी (Etv Bharat)

उच्च शिक्षा के प्रति उनके जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1975 में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की,

Story and Life journey of BD Chourasiya
एनाटॉमी के जनक कहे जाते हैं छतरपुर के भगवानदीन (Etv Bharat)
मेडिकल किताबों को सरल भाषा में लिखने का श्रेय

छतरपुर जिले के रहने वाले स्व.डॉक्टर BD चौरसिया की लिखी किताबें आज मेडिकल की पढ़ाई करने बाले गरीब छात्रों के लिए वरदान से कम नहीं हैं. वे विदेशी मेडिकल जगत की किताबों की तुलना में बहुत ही सस्ती हैं और उनकी भाषा भी सरल है. मेडिकल जगत में एनाटॉमी विषय को अपने अध्यापन की क्षमता से डॉक्टर BD चौरसिया ने इतना सरल बना दिया है कि न सिर्फ भारत के मेडिकल क्षेत्रों में बल्कि दुनिया भर में उन्हें "द लीजेंड ऑफ एनाटोमी" के नाम से जाना जाता है,ओर यह उस समय की बात है जब 70 के दशक में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी.

हाथ से बनाए गए डाइग्राम थे लोकप्रिय

उस दौर में डॉक्टर BD चौरसिया द्वारा मानव मस्तिष्क और शरीर रचना पर हाथ से बनाए गए चित्र और क्लास नोट्स मेडिकल छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे. उस दौर में फोटोकॉपी और टाइपिंग काफी महंगी हुआ करती थी. गरीब और जरूरतमंद छात्रों तक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए डॉ. चौरसिया अपने नोट्स को खुद साइक्लोस्टाइल मशीन से प्रिंट करते थे और महज ₹10 की लागत मूल्य पर छात्रों को बांट देते थे. उनके इन बेहतरीन और सरल नोट्स की ख्याति जब नई दिल्ली के सीबीएस पब्लिशर्स तक पहुंची, तो उन्होंने डॉ. चौरसिया को मानव शरीर रचना विज्ञान पर एक विस्तृत पाठ्यपुस्तक लिखने के लिए आमंत्रित किया था.

Human Anatomy Bhagwan Deen Chourasiya Books
छतरपुर मेडिकल कॉलेज का नाम डॉ. भगवानदीन के नाम पर रखने की मांग (Etv Bharat)

देश-विदेश के डॉक्टर भी पढ़ते है BD चौरसिया की लिखी पुस्तकें

डॉक्टर स्व.बीडी चौरसिया के भतीजे डीडी चौरसिया बताते हैं, '' साल 1979 में अपनी पहली ऐतिहासिक पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी प्रकाशित की,उन्होंने इस गंभीर और जटिल विषय को रोचक बनाने के लिए पुस्तक में पहेलियां, कविताएं, सरल भाषा और आकर्षक फ्लोचार्ट शामिल किए, जिससे छात्रों को यह विषय थकाऊ और उबाऊ न लगे,आज उनकी किताब पूरे एशिया सहित इग्लैंड,ऑस्ट्रेलिया, सहित कई विदेशी कंट्री में पढ़ी जाती हैं. उन्होंने एनाटॉमी पर अपनी पहली किताब एब्डोमेन और लोअर लिंब, हेड, नेक और ब्रेन,ब्रेन न्यूरोएनाटॉमी और संबंधित विषय पर करीब 60 से ज्यादा किताबें लिखी थीं जो आज भी लोकप्रिय हैं. आज भी MBBS के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी जाती हैं.''

Human Anatomy Bhagwan Deen Chourasiya Samadhi
डॉ. भगवानदीन चौरसिया की समाधि पर लगता है मेला (Etv Bharat)

समाधि पर लगता है मेला

छतरपुर के समाजसेवी रणछोर चौरसिया बताते हैं, '' छतरपुर जिले के बारीगढ़ में उनके पैतृक गांव में ग्रामीण उनकी समाधि स्थल पर मेला लगाते हैं. कार्तिक माह में यहां मेला लगता है. डॉ. बी.डी. चौरसिया ने कभी विवाह नहीं किया, उनका पूरा जीवन मेडिकल की शिक्षा और समाज को ही समर्पित रहा. 5 मई 1985 को महज 47 वर्ष की अल्पायु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन आज चिकित्सा जगत में उनका नाम अमर है.हम चाहते हैं कि छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जाए.''

वहीं, छतरपुर जिला सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सोनी कहते हैं, '' उनकी किताब देश ही नहीं विदेशों में भी पढ़ी जाती हैं,सभी जगह डॉक्टर BD चौरसिया की हिंदी-अंग्रेजी में लिखी किताबें पढ़ी जाती हैं,जो सरल भाषा में हैं. MBBS डॉक्टर बनने से पहले सबसे पहली किताब स्टूडेंट्स उन्हीं की किताब पढ़ते हैं.

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