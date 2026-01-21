ETV Bharat / state

छतरपुर गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें, SDM सहित वेटनरी डॉक्टरों ने डाला डेरा

छतरपुर में सबसे बड़ी गौशाला में 3 दर्जन से अधिक गोवंश की मौत से मचा हड़कंप. एसडीएम और वेटनरी डॉक्टर जांच में जुटे.

CHHATARPUR COWSHED COWS DIE
छतरपुर गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 11:09 PM IST

छतरपुर: प्रदेश की बड़ी गौशालाओं में गिनी जाने वाली छतरपुर की गौशाला में एक साथ बड़ी संख्या में गोवंश की मौत होने से हड़कंप मच गया है. लगभग 1 सप्ताह में करीब 3 दर्जन गायों की मौत होने से प्रशासन और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. मौत की सूचना मिलते ही तुरंत एसडीएम सहित वेटनरी डॉक्टर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी.

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

छतरपुर जिले की सबसे बड़ी बुंदेलखंड गौशाला नौगांव में स्थित है. यह गौशाला 84 एकड़ जमीन में फैली हुई है. प्रत्येक महीने लाखों रुपए खेती किसानी से आता है, लेकिन इस गौशाला में भूख और पौष्टिक आहार न मिलने के कारण लगातार गायों की मौत हो रही है. यहां एक हफ्ते में लगभग 3 दर्जन से अधिक गायों की मौत हुई है. जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर पार्थ जैसवाल से की थी, जिसके बाद गायों की मौत की जांच करने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

प्रतिदिन 2 गाय तोड़ रहीं दम

इसके अलावा बीते हफ्ते कुत्तों और सियार के हमले से कई गायों की मौत गौशाला में हुई थी. जब नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल टीम के साथ गौशाला पहुंचे तो हड़कंप मच गया. जांच टीम ने मौके पर जो देखा वह सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था. गौशाला के मैनेजर चन्दप्रकाश ने बताया कि "गौशाला के अंदर गायों के खाने की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतिदिन 2 से 3 गायें मर रही है. गौशाला की 90 प्रतिशत जमीन आस-पास के गांवों के किसानों को पट्टे पर दी गई है. किसानों ने अपनी-अपनी जगह पर फैंसिंग कर रखी है. जिसके चलते गायों को भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है. इसी कारण गायें दम तोड़ रही है."

पोस्टमार्टम में मौत के कारणों की हुई पुष्टी

वहीं, एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने कहा कि "गौशाला में चार गायों की मौत हुई है. जिनका पोस्टमार्टम वेटनरी डॉक्टर ने किया है. कुछ गायें कमजोर थीं और एक के पेट मे पॉलीथिन मिली है. मरी हुई गायों को ठीक से दफन करने के निर्देश दिए गए हैं" वहीं, वेटनरी डॉक्टरों ने बताया कि इस गौशाला में बहुत सी गायें कमजोर है उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है."

नौगांव निवासी शिकायतकर्ता कुलदीप यादव ने कहा कि "जो गायें गड्ढे में दफन कर दी गई है इनको निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया जाए. सियार और कुत्ते भी बड़ी तादाद में मरे हैं उसका भी पोस्टमार्टम हो." नौगांव एसडीएम जीएस पटेल ने कहा कि "कुछ गायों की मौत की सूचना मिली थी, पूरी टीम जांच करने आई है, जहां पशु बंधे थे वहां आज 4 पशु मरे पाए गए हैं, मौके पर पोस्टमार्टम किया गया तो पॉलीथिन निकली हैं, निर्देश दिए गए जो गायें दफनाई गई उनका अंतिम संस्कार करें."

संपादक की पसंद

