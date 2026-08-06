शादी के बाद भी नॉन स्टॉप लव अफेयर, परिजनों ने प्रेमी को किया अधमरा, अस्पताल में मौत
छतरपुर में प्रेमप्रसंग को लेकर युवती के परिजनों ने युवक को लाठी-डंडों से पीटकर किया मर्डर. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 2:23 PM IST
छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर गौरिहार थाना इलाके में युवक की पीट-पीटकर हत्या. हत्या का आरोप युवती के परिजनों पर है. पुलिस को दी शिकायत में बताया गया "ग्राम पंचायत घटरा निवासी अरविंद कुशवाहा पिता लखनलाल कुशवाहा का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इससे नाराज युवती के परिजन रामदीन कुशवाहा, पूरन कुशवाहा और उनके कुछ साथियों ने अरविंद को रास्ते में रोक लिया."
अपहरण कर सुनसान जगह पर पीटा
युवती के परिजनों ने युवक का जीप से अपहरण अपहरण किया और उसे अनजान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. अरविंद को गंभीर रूप से घायल करने के बाद मरा हुआ समझकर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़कर हमलावर फरार हो गए. जानकारी मिलने के बाद गौरिहार थाना पुलिस ने युवक की तलाश के लिए टीम गठित की. खोजबीन के दौरान अरविंद गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला.
जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
पुलिस ने उसे इलाज के लिए गौरिहार अस्पताल पहुंचाया, हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के चाचा सल्ला कुशवाहा ने बताया "रामदीन कुशवाहा ने अपने 7-8 साथियों के साथ अरविंद को रास्ते में रोककर मारपीट की और जबरन अपने साथ ले गए. बाद में उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया गया. अरविंद के पास करीब 30 से 40 हजार रुपये थे, जो घटना के बाद उसके पास नहीं मिले."
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शादी के बाद भी प्रेमिका से बात करता था युवक
गौरिहार थाना प्रभारी रूपनारायण पटेरिया ने बताया "प्रारंभिक जांच में युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. मृतक का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था. युवती की शादी लगभग डेढ़ माह पहले उत्तर प्रदेश में हो चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रहने से उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थीं." एसपी रजत सकलेचा ने बताया "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है."