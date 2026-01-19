ETV Bharat / state

शादी में जुड़ा 8वां फेरा, बेटियों की घटनी संख्या को लेकर गहोई समाज का बड़ा कदम

बेटियों की घटती संख्या के चलते गहोई समाज की नई परम्परा. शादियों में 7 नहीं अब होंगे 8 वचन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संकल्प.

GAHOI COMMUNITY NEW TRADITION
गहोई समाज की नई परंपरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 10:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: हिन्दू रीति रिवाज की शादियों में प्राचीन समय से ही सात वचनों की परंपरा चली आई है. लेकिन छतरपुर में गहोई समाज के द्वारा अब शादियों में एक नई परंपरा शुरू कर दी है. जिसमें 7 नहीं आठ वचन वर वधू को लेने होंगे. आठवां वचन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों में लड़कियों की सख्या बढ़ सके. गहोई समाज में लगातार लड़कियों की सख्या में गिरावट आ रही है.

शहर का गहोई समाज गरीब निर्धन और जरूरतमंद बेटियों की शादी कराने के लिए एक सामाजिक कार्य हर साल अयोजित करता है. जिसे 'गहोई दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर समाज के द्वारा महीनों से तैयारी शुरू कर दी जाती है और समाज के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है. इस वर्ष गहोई समाज के द्वारा सामूहिक कन्याय विवाह में एक नहीं परम्परा शुरू की गई. जो भी वर वधु शादी करेंगे वह 7 नहीं आठ वचन लेंगे और आठ वचन के साथ शादी सम्पन्न होगी.

chhatarpurchhatarpur
शादियों में 7 नहीं अब होंगे 8 वचन (ETV Bharat)

वह आठवां वचन बेटियों को पढ़ाने ओर बचाने के लिए रखा गया है. जिसकी अब शहर में चर्चाओ के साथ समाज की सराहना भी हो रही है. छतरपुर में गहोई समाज के द्वारा गहोई दिवस मनाया जाता है. इस आयोजन में समाज के लोग एकत्रित होते है और भव्य आयोजन करते है. इस दिन भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. जिसमें बैंडबाजों के साथ डीजे की धुन पर समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी डांस करते हुए निकलते हैं.

इस बार शोभायात्रा का शुभारंभ बुंदेलखंड गैरेज से शुरु हुआ. यात्रा फब्बारा चौराहा, हटवारा, गांधी चौक, गल्ला मंडी होते हुए गहोई धाम पहुंची थी. शोभायात्रा में महिलाओं में जमकर उत्साह भी देखा गया. रास्ते में जगह-जगह गहोई बंधुओं, गहोई यूथ क्लब, अग्रवाल समाज ने यात्रा का भव्य स्वागत किया तो वही कई रंगारंग कार्यक्रम अयोजित हुए तो वहीं रात में एक सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया. जिसमें 4 विवाह सम्पन्न हुए लेकिन इस आयोजन में खास बात ये रही कि सभी वरवधू को 7 नहीं 8 वचन दिलवाए गए.

BETI BACHAO BETI PADHAO MP
छतरपुर में गहोई दिवस का आयोजन (ETV Bharat)

क्यों लिए शादी में 8 वचन
हिन्दू रीति रिवाज से होने बाली शादियों में 7 वचन वर वधू लेते हैं, लेकिन छतरपुर के गहोई समाज के द्वारा हुए सामूहिक कन्या विवाह में 8 वचन दिलवाए गए. गहोई समाज के राजेश रूसिया बताते हैं, ''समाज मे लगातार लड़कियों की सख्या घट रही है जिसको लेकर एक वचन शादी में दिलवाता गया है. बेटी वचाव बेटी पढ़ाओ जिससे आने बाली पीढ़ियों में लड़कियों की सख्या बढ़ेगी.''

क्या बोले पंडित जी
वही गहोई समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियों को करवाने बाले ब्राह्मण पंडित सौरभ तिवारी बताते है. ''हिन्दू रीति रिवाज में शादी समारोह में 7 वचन होते है लेकिन गहोई समाज की परंपरा के अनुसार 8 वचन दिलवाए गए है. महिलाओं और बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाव का वचन दिलवाया गया है.

लड़कियों की घटती संख्या को लेकर लिया फैसला
वही गहोई वसमाज के सचिव राजेश रूसिया बताते हैं, ''समाज में लगातार लड़कियों की संख्या घट रही है जिससे समाज मे अंवेलेंसिग हो रही है,जिसको लेकर समाज ने निर्णय लिया और एक ओर वचन शादी में जोड़ा गया बेटी बचाएगे ओर बेटी पढ़ाएंगे.'' वहीं, जब वरवधु से बात की तो दुल्हन डोली ने बताया, ''8 वां वचन भी लिए गए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो वही दूल्हा सत्यम ने कहा नई परंपरा से समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी भूर्ण हत्या नहीं होगी. हम ने भी शादी में आठवां वचन लिया है."

TAGGED:

CHHATARPUR GAHOI COMMUNITY
GAHOI COMMUNITY 8 VOWS IN WEDDING
BETI BACHAO BETI PADHAO MP
CHHATARPUR SAVE GIRL CHILD
GAHOI COMMUNITY NEW TRADITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.