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चिलचिलाती धूप में साइकिल से ऑफिस पहुंचे DIG, कमिश्नर के साथ कलेक्टर-CEO कार पुलिंग

चिलचिलाती धूप में साइकिल से ऑफिस पहुंचे छतरपुर डीआईजी ( ETV BHARAT )

DIG विजय खत्री कहते हैं "हमारी भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम ईंधन बचाएं. क्योंकि इसे आयात करने में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है. हमारी ईंधन की लगभग 85 प्रतिशत जरूरतें आयात से ही पूरी होती हैं. ईंधन बचाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों को देना है. हम अपने घर से ऑफिस तक साइकिल चलाकर पहुंचे. आम नागरिकों के साथ ही पुलिस विभाग के अफसरों से आग्रह है कि जितना हो सके, ईंधन की बचत करें."

छतरपुर रेंज के DIG विजय खत्री भीषण गर्मी में साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे. डीआईजी विजय खत्री अपने घर से साइकिल से निकले तो लोग अचरज में पड़ गए. छतरपुर डीआईजी साइकिल से अपने ऑफिस तक भीड़भाड़ वाले रास्ते को पार करके पहुंचे. डीआईजी विजय खत्री के पास छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले का प्रभार है. 4 जिलों का प्रभार होने के बाद भी डीआईजी साइकिल से दफ्तर पहुंचे. इससे चारों जिलों में सकारात्मक संदेश गया.

छतरपुर/नर्मदापुरम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है. हालांकि पीएम की अपील के दो दिन बाद तक कई बीजेपी नेताओं द्वारा वाहनों के काफिले के साथ निकलने की तस्वीरें सामने आई. इसके बाद सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद नेताओं ने भी अपना रुख बदल दिया है. अब नेता हों या अफसर ईंधन बचाने की मुहिम शामिल हो गए हैं. अब नेताओं के बड़े अफसर भी साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे हैं और कार पुलिंग भी कर रहे हैं.

डीआईजी का साइकिल संदेश 4 जिलों में पहुंचा (ETV BHARAT)

एक ही कार में सवार कमिश्नर, कलेक्टर व सीईओ

नर्मदापुरम जिले के नए कमिश्नर अपने साथ कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को एक ही वाहन में बैठाकर जिले का निरीक्षण करने निकले. नर्मदापुरम से सोहागपुर, पिपरिया, मटकुली और पचमढ़ी तक 120 किमी का सफर तीनों अधिकारियों ने एक ही वाहन में पूरा किया. कमिश्नर श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन ने कार पूल कर निकले तो अफसरों में अच्छा संदेश गया.

अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया आकिप खान ने भी तहसीलदार एवं अन्‍य अमले के साथ एक ही गाड़ी का उपयोग निरीक्षण किया. एसडीएम सोहागपुर भी अपने अमले के साथ एक ही गाडी में नजर आई. मटकुली में निरीक्षण के बाद कमिश्नर और कलेक्टर ने दूसरे अधिकारियों से फॉलो ना करके वापस लौटने के निर्देश भी दिए.

एक ही कार में सवार कमिश्नर, कलेक्टर व सीईओ का दौरा (ETV BHARAT)

एसडीएम, तहसीलदार भी एक वाहन में

कमिश्नर और कलेक्टर ने अपने प्रशासनिक अमले के साथ पिपरिया जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से अपनी शाखाओं का कार्य संपादित करने के निर्देश दिए. कमिश्नर ने मनरेगा शाखा का निरीक्षण किया एवं मनरेगा में प्राप्त बजट एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जैसे-जैसे कार्य पूर्ण होते जाए वैसे-वैसे कार्यों का भुगतान किया जाए. अनावश्यक रूप से भुगतान न रोका जाए. उन्होंने विकास शाखा, सामाजिक न्याय शाखा का निरीक्षण कर बजट एवं योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

कंकड़, मिट्टी वाला गेहूं पास करने पर नोटिस

अधिकारियों ने सोहागपुर के ग्राम बोदी पहुंच कर शक्ति एग्रो सर्विस वेयरहाउस का निरीक्षण किया. कमिश्नर और कलेक्टर ने अवलोकन के दौरान पाया कि गेहूं एफएक्यू स्तर का नहीं है, पंखे भी नहीं लगे हैं और गेहूं में अत्यधिक कंकड़ एवं मिट्टी लगी है. कलेक्टर ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गोदाम सर्वेयर को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए. साथ ही हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में अमानक स्तर का गेहूं ना खरीदा जाए. इस दौरान उन्होंने रिजेक्टेड दो ट्रैक्टर ट्राली को कतार से अलग लगवाने के निर्देश दिए.