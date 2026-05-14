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छतरपुर में फोरलेन बना रही कंपनी के सुपरवाइजर का किडनैप, 50 लाख मांगे, 10 लाख में सेटलमेंट

छतरपुर में सागर-कबरई फोरलेन का निर्माण कर रही एमकेसी कंपनी के सुपरवाइजर राम खिलाड़ी शर्मा का मोरबा ऑफिस के बाहर से अपहरण कर लिया गया. बदमाशों ने जान के बदले पहले 50 लाख मांगे, फिर 10 लाख रुपये की फिरौती पर राजी हो गए. जिसे कंपनी द्वारा भुगतान करने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित को सटई के जंगलों से सुरक्षित बरामद किया.

छतरपुर: सागर-कबरई फोरलेन का निर्माण कर रही एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर का मोरबा ऑफिस के बाहर से फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अपहरणकर्ताओं ने सुपरवाइजर को छोड़ने के लिए 50 लाख की फिरौती की मांग की. 10 लाख में सेटलमेंट हुआ और रकम किडनैपर्स के खाते में पहुंच गई लेकिन सुपरवाइजर को नहीं छोड़ा. इसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंची. रात भर छापेमारी के बाद पुलिस ने सुपरवाइजर को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया.

लावारिस मिली किडनैपर्स की कार, आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने सुपरवाइजर राम खिलाड़ी शर्मा को तो जंगल से बरामद कर लिया लेकिन किडनैपर्स को नहीं पकड़ पाई. किडनैपर्स की बोलेरो कार बागेश्वर धाम के पास लावारिस हालत में पुलिस को मिली. फिलहाल कोतवाली पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

आरोपी कार छोड़कर भागे (ETV Bharat)

'फील्ड ऑफिसर को नहीं छोड़ने पर दी थी पुलिस को जानकारी'

किडनैपर्स के खाते में 10 लाख रुपए पहुंचने के बाद भी जब कंपनी के सुपरवाइजर को नहीं छोड़ा तब पुलिस को कंपनी की ओर से जानकारी दी गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी रजत सकलेचा ने कोतवाली, सिविल लाइन, ओरछा रोड थाना सहित 4 थानों की पुलिस की टीमें खोजबीन में लगा दी. 10 से 15 स्थानों के साथ जगंलों में दबिश दी गई और रात भर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश करती रही. पुलिस ने गुरुवार सुबह 4 बजे के करीब घेराबंदी कर सटई के जंगल से पीड़ित को छुड़ा लिया और आरोपी भागने में कामयाब हो गए.

50 लाख की मांगी फिरौती, 10 लाख में माने किडनैपर्स

सीएसपी अरुण सोनी ने बताया, "सागर-कानपुर, कबरई फोरलेन सड़क बना रही एमकेसी कंपनी के फील्ड ऑफिसर के अपहरण और फिरौती का यह मामला है. एमकेसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सोढ़ी ने कोतवाली थाने में बीते दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी के फील्ड ऑफिसर राम खिलाड़ी शर्मा निवासी मुरैना का भान सिंह यादव, विशाल यादव और उनके एक साथी ने बुधवार दोपहर मोरवा के पास बने आफिस से अपहरण कर लिया.

किडनैपर्स ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है. जब बात नहीं बनी तो अपहरणकर्ता 10 लाख रुपए में मान गए. किडनैपर्स ने खाते में 10 लाख ट्रांसफर करवा लिए और उसके बाद भी फील्ड ऑफिसर को नहीं छोड़ा."

'मिट्टी खोदने और सप्लाई से जुड़ा है विवाद'

पुलिस ने अभी एक संदेही को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया, "मामला मिट्टी खोदने को लेकर था. जहां आरोपी कंपनी को मिट्टी सप्लाई करते थे उसके पेमेंट को लेकर फील्ड ऑफिसर राम खिलाड़ी शर्मा से नाराज थे. जिसके चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. संदेह के आधार पर पुलिस एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है.

मामले में 2 मुख्य आरोपियों भान सिंह यादव और विशाल यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने उस बैंक खाते को तुरंत फ्रीज करा दिया है, जिसमें फिरौती के 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, ताकि रकम निकाली न जा सके."