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गुटखा फैक्ट्री में फूड सेफ्टी अधिकारी को बनाया बंधक, गाली देने और मारपीट करने का आरोप

छतरपुर में गुटखा फैक्ट्री की जांच करने गए फूड सेफ्टी अधिकारी को बनाया बंधक, शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर.

CHHATARPUR OFFICER TAKEN HOSTAGE
गुटखा फैक्ट्री में फूड सेफ्टी अधिकारी को बनाया बंधक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: फूड सेफ्टी अधिकारी को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना तब हुई जब फूड सेफ्टी अधिकारी अपने कर्मचारी के साथ गुटखा फैक्ट्री की जांच करने पहुंचे. इस दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारी और उनके कर्मचारी को बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी. घटना की जानकारी ओरछा रोड थाने में दी गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फूड सेफ्टी अधिकारी को बनाया बंधक

ओरछा रोड थाना इलाके के देवपुर तिगेला गांव के पास खंदेवरा रोड पर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालन की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. इस फैक्ट्री में सैकड़ों लोग गुटखा पैकिंग का कार्य करते हैं. जब छतरपुर जिले के फूड सेफ्टी अधिकारी संतोष तिवारी अपने कर्मचारियों के साथ इस फैक्ट्री की जांच करने पहुंचे, तो अधिकारियों को गोदाम के अंदर करीब 2 घंटे तक बंधक बना लिया गया. इस दौरान अधिकारियों को गालियां देकर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप है.

शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर (ETV Bharat)

छूटते ही थाने पहुंचे अधिकारी

जब अधिकारी बंधक से छूटे तो सीधा ओरछा रोड थाने पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई. जिस पर एसआई दीपक यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया. उन्होंने फूड सेफ्टी अधिकारी संतोष तिवारी की शिकायत के अनुसार नवल साहू, उमेश श्रीवास, नरेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, अनिकेत पुरवार, अजय यादव, सहित अन्य 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व एफआईआर दर्ज की.

Chhatarpur Gutkha factory inspection
सैकड़ों लोग गुटखा फैक्ट्री में करते हैं काम (ETV Bharat)

शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप

फूड सेफ्टी अधिकारी संतोष तिवारी ने बताया, "शिकायत मिली थी कि बेयर हाउस में पान मसाला बनाने का काम संचालित किया जा रहा है. जिसकी जांच करने के लिए अपनी टीम के सदस्य कमरूदीन खान के साथ हम वहां गए थे. जब हम सैंपल लेने लगे, तो उसी दौरान वहां के कुछ लोगों ने धक्का मुक्की करते हुए शासकीय कार्य मे बाधा पहुंचाई और 2 घंटे तक गेट बंद कर रखे रहे. जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है."

MP Food safety officer hostage
फूड सेफ्टी अधिकारी को बंधक बनाने का आरोप (ETV Bharat)

वहीं, इस मामले में ओरछा रोड थाना के एसआई दीपक यादव ने बताया कि "फूड सेफ्टी अधिकारी संतोष तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है."

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