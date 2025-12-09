ETV Bharat / state

खजुराहो में आलू गोभी की सब्जी खाने से 3 की मौत, 8 कर्मचारी खाना खाते ही बीमार

छतरपुर में 8 कर्मचारी पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती, 3 ने तोड़ा दम.

कर्मचारियों की हालत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:10 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 11:25 AM IST

छतरपुर: खजुराहो में होटल का खाना खाने से होटल के ही 3 कर्मचारियों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गोतमा होटल के 8 कर्मचारियों को तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों की स्थिति गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं.

खाना खाते ही शुरू हुई थी उल्टी बेचैनी

ताजा अपडेट के मुताबिक सभी 8 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं. इन्हें होटल में आलू गोभी की सब्जी खाने के बाद उल्टी और बेचैनी होने लगी थी. आनन-फानन में सभी को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जानकारी लगते ही प्रशासन के अधिकारी सहित खाद्य व औषधि विभाग के गई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों तुरंत होटल का खाना जब्त कर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा है.

आनन फानन में होटल कर्मचारियों को लाया गया जिला अस्पताल (Etv Bharat)

बीमार होने वालों में प्रागीलाल कुशवाह (45 वर्ष), बिहारी पटेल (60 वर्ष), गिरजा (35 वर्ष), रोशनी रजक (35 वर्ष), गोलू अग्निहोत्री (25 वर्ष) और रवि (19 वर्ष) व रामस्वरूप कुशवाहा (47) शामिल हैं. ये सभी खजुराहो के निवासी हैं.

आलू गोभी बनी मौत की वजह?

डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है और मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं. सभी कर्मचारियों ने आलू गोभी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद सब्जी के भी सैंपल लैब में भेजे गए हैं. खजुराहो के डॉक्टर रोशन द्विवेदी ने बताया, '' मरीजों ने दोपहर बीते दिन 3 बजे लंच किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल के किचन और भोजन की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है. वहीं जिला अस्पताल ने कुछ कर्मचारियों को ग्वालियर रेफर कर दिया था, वहां इलाज के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो गई. दो लोग अभी भी वेंटीलेटर पर हैं.''

छतरपुर में 8 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग का शिकार, 3 की मौत (ETV Bharat)

होटल के इन कर्मचारियों की हुई मौत

ग्वालियर इलाज के लिए रेफर किए गए कर्मचारियों में 3 मौत की पुष्टि की गई है. गिरजा रजक (35), रोशनी रजक (35), हार्दिक सोनी (20), रामस्वरूप कुशवाहा (47), रवि (19) और गोलू अग्निहोत्री (25) को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसमें से प्रागीलाल कुशवाहा, गिरजा रजक व रामस्वरूप कुशवाहा की मौत हुई है.

कलेक्टर ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

होटल कर्मचारियों की मौत पर कलेक्टर ने दुख जताते हुए मृतकों व पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. वहीं कलेक्टर ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी तरह के फूड सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं. (खबर अपडेट हो रही है)

