छतरपुर और बैतूल जिला अस्पताल में भड़की आग, अस्पतालों की फायर सेफ्टी पर उठे सवाल

आग लगने की घटना से जिला अस्पताल में मची अफरातफरी, स्टाफ की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू

Chhatarpur District Hospital Fire
लेबर रूम में लगी थी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 3:14 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
छतरपुर : जिला अस्पातल छतरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हॉस्पिटल के लेबर रूम से अचनाक धुंआ उठने लगा. आग लगने की खबर मिलते ही मरीजों और उनके परिजनों में अफरातफरी मच गई. इसी बीच डॉक्टर्स के साथ नरसिंग स्टाफ हरकत में आया और आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों की मदद ली गई. इस दौरान काफी देर तक हॉस्पिटल में चीखपुकार मची रही.

लेबर रूम में लगी थी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक जिला अस्पताल छतरपुर के प्रसूता वार्ड में संभावित शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आग लगते ही वार्ड में धुआं भरने लगा, जिससे मरीजों और स्टाफ में अफरातफरी की स्थिति बन गई. हालांकि, मौके पर मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत अग्निशमन यंत्रों की मदद ली और आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

chhatarpur hospital fire
स्टाफ की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू (Etv Bharat)

शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा वजह

छतरपुर के प्रसूता वार्ड में कई प्रसूताएं भर्ती थीं, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने बिना वक्त गंवाए सभी को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया. आग को नियंत्रित करने के बाद वार्ड में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और तकनीकी टीम को जांच के लिए बुलाया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है. वहीं घटना के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे लेबर रूम परिसर में विद्युत व्यवस्था की जांच की जा रही है.

CHHATARPUR FIRE NEWS
जिला अस्पताल छतरपुर (Etv Bharat)

सिविल सर्जन बोले- किसी ने अगरबत्ती जलाई थी

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया, '' लेबर रूम में मामूली आग लगी थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसी ने ऑक्सीजन प्लांट के पास अगरबत्ती जलाई थी, जिससे यह घटना हुई है. आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और कोई नुकसान या जनहानि नहीं हुई, अगरबत्ती जलाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है.''

बैतूल जिला अस्पताल में भी लगी आग

इसी तरह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अस्पताल में भी देर रात आग लगने की घटना सामने आई है. बैतूल में आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी, हालांकि वहां भी स्टाफ ने समय रहते मरीजों को सुरक्षित निकाला और आग पर काबू पा लिया,दोनों घटनाओं ने अस्पतालों की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों को तुरंत सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और खराब वायरिंग की जांच के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : November 24, 2025 at 3:21 PM IST

