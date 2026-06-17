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अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी का मामला, मध्य प्रदेश के इस नेता पर FIR

अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में मामला दर्ज, सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने उठाई थी कार्रवाई की मांग.

AKHILESH YADAV DAUGHTER NEWS
अखिलेश यादव और प्रशांत मेहतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:20 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 7:36 AM IST

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छतरपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है. मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक कथित नेता पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. यूपी के CM योगी ने भी चेतवानी दी थी कि बेटी पर टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसका असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है.

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी

अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर अभद्र टिप्पणियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है, इस मुद्दे पर सपा और भाजपा के बीच भी जुबानी जंग चलती रही है. हालांकि, बीते दिनों यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की थी और टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी. इसी बीच इस मामले के तार मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी जुड़ गए हैं.

सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने उठाई थी कार्रवाई की मांग. (Etv Bharat)

छतरपुर में भी दर्ज हुई एफआईआर

बीते दिनों यूपी के पूर्व CM ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं, इस मामले पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बवाल मचा. इस मामले में छतरपुर के एक कथित नेता प्राशान्त मेहतो का भी नाम सामने आया है. इस मामले में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव ने भोपाल में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद छतरपुर में प्रशांत मेहतो के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है.

FIR for comment on Aditi yadav
छतरपुर में भी दर्ज हुई एफआईआर (Etv Bharat)

वहीं, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी प्रशांत मेहतो इसे राजनीतिक साजिश ओर AI का कारनामा बता रहे हैं.

Comment on Akhilesh Yadav Daughter
मध्य प्रदेश सपा अध्यक्ष ने आरोपी को भाजपा से जुड़ा हुआ बताया (Etv Bharat)


सपा प्रदेश अध्यक्ष ने उठाई थी कार्रवाई की मांग

वहीं, मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बीते दिनों मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं. उन्होंने छतरपुर पुलिस अधीक्षक से भी मांग की थी जो लोग टिप्पड़ी कर रहे है तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए,मामले की गंभीरता को देखते हुए SP के निर्देश पर छतरपुर में हिंदूवादी नेता प्रशांत मेहतो पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में आरोपी प्राशान्त मेहतो ने कहा, '' मेरे द्वारा अखिलेश यादव की बेटी को लेकर किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं की गई है. कुछ शरारती तत्वों ने एआई तकनीक और फर्जी आईडी का उपयोग कर मेरे नाम से स्क्रीनशॉट तैयार कर वायरल किए हैं, यह राजनीतिक साजिश लग रही है. मैंने भी जांच के लिए आवेदन दिया है.

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वहीं, मामले में CSP अरुण सोनी ने कहा, '' मामले में एक शिकायत दी गई थी, जिसमे जांच कर छतरपुर के प्राशांत मेहतो के खिलाफ धारा 79 BNS के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है.''

Last Updated : June 17, 2026 at 7:36 AM IST

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