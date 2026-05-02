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भट्ठी बने छतरपुर में तेज आंधी के बाद तगड़ी बारिश, खरीद केंद्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं भीगा

भीषण गर्मी से झुलस रहे छतरपुर को तूफानी रफ्तार की आंधी के साथ बारिश ने राहत दिलाई तो कई स्थानों पर नुकसान भी हुआ.

Chhatarpur Heavy Rains
छतरपुर में तेज बारिश, खरीद केंद्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं भीगा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:17 PM IST

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छतरपुर : छतरपुर में बीते दो दिन से भीषण गर्मी से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे. पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया. ऐसे में अचानक मौसम ने करवट ली तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. लेकिन कई जगहों पर बारिश ने तबाही भी मचाई.

एक घंटा तक तूफानी बारिश

करीब एक घंटे तक चली तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगह अव्यवस्था की स्थिति बन गई. शादी-विवाह के कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा. छतरपुर जिले में चल रही गेहूं खरीदी केंद्रों पर खुले में पड़ा 2 हजार क्विंटल गेहूं भीग गया. बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. फसल भीगने से आहत किसान मुन्ना अहिरवार ने बताया "गेहूं का समय पर परिवहन नहीं हुआ, जिस कारण आज यह दशा हुई. मेरी मेहनत पर पानी फिर गया. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा."

भट्ठी बने छतरपुर में तेज आंधी के बाद तगड़ी बारिश (ETV BHARAT)

गेहूं की बोरियां लेकर भागे किसान

जिला मुख्यालय के पास स्थित गौरगाय गांव में संचालित गेहूं खरीदी केंद्र पर बड़ी लापरवाही सामने आई. यहां हजारों क्विंटल खुले में रखा किसानों का गेहूं गीला हो गया. किसानों को खुद अपनी बोरियां उठाकर भागना पड़ा. मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी थी लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. इस कारण किसानों का नुकसान हो गया.

Chhatarpur Heavy Rains
भीषण गर्मी से झुलस रहे छतरपुर में झमाझम बारिश (ETV BHARAT)

छतरपुर जिला खाद्य अधिकारी सीताराम कोठारे ने बताया "बारिश के कारण 10 से 15 खरीदी केंद्रों पर गेहूं भीगा है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. परिवाहन लगातार चल रहा है. अभी तक 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है."

पेड़ के नीचे बंधी भैंस मौत की शिकार

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तेज आंधी के बाद तगड़ी बारिश से गिरे पेड़ (ETV BHARAT)

तेज आंधी और बारिश के कारण भगवा इलाके केबदेलन खेरा गांव में दंगल यादव की भैंस पर पेड़ गिरा. इससे भैंस की मौत हो गई. ये भैंस पेड़ के नीचे बंधी थी. किसान दंगल यादव ने पशु चिकित्सक से संपर्क किया और थाने में शिकायत दर्ज कराई है. मौसम विभाग के अधिकारी शिवम श्रीवास्तव बताते हैं "मौसम का यह अचानक बदलाव सिर्फ राहत नहीं, बल्कि संकेत भी है. आने वाले दिनों में गर्मी और बारिश के बीच उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. बीते दिनों 44 से लेकर 46 तक तापमान पहुंच गया था."

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