छतरपुर में नकली खाद पर पुलिस का असली छापा, भारी मात्रा में जब्त हुई DAP खाद की बोरियां
छतरपुर में बरामद हुई करीब 650 बोरी नकली खाद, किसानों को खपाने की फिराक में था नकली खाद बेचने वाला सिंडिकेट. रिपोर्ट मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:31 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में खाद की किल्लत ओर कालाबाजारी के चलते किसान परेशान हैं. किसान एक एक खाद की बोरी के लिए दिन दिन भर लाइनों में गुजार रहा है, तो वही खाद माफिया भी किसानों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे है. वे किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. छतरपुर जिले में किसानों को नकली खाद बेचने वाले माफियाओं पर पुलिस शिकंजा कसने में लगी है.
किसानों को नकली खाद बेचने वाले सिंडिकेट पर पुलिस की नजर
छतरपुर में किसानों के साथ धोखाधड़ी ओर जालसाजी करने वाले माफियाओं पर जिला प्रशासन सख्ती करने में लगा है. किसानों को नकली खाद बेचने वाले सिंडिकेट को पुलिस ध्वस्त करने में लगी है, तो जिले की मातगुवां पुलिस ने अबतक की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है. पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में मातगुंवा थाना पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने नारायणपुरा रोड स्थित अमर गार्डन में छापा मारकर लगभग 650 बोरी खाद का अवैध भंडारण जब्त किया है.
वाहन चालक ने नकली खाद के गोदाम का किया खुलास
इस कार्रवाई के बाद से जिले के उर्वरक माफियाओं और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. मातगुंवा थाना प्रभारी अंकुर चौबे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वाहन क्रमांक UP 95 AT 6686 को रोका, जिसमें लगभग 80 बोरी खाद रखकर छतरपुर से बड़ा मलहरा की ओर ले जाया जा रहा था. जब वाहन चालक ओमप्रकाश रैकवार से खाद के वैध बिल व दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका. पुलिस द्वारा थाने ले जाकर की गई कड़ाई से पूछताछ में चालक ने अमर गार्डन में किराए के कमरे लेकर बनाए गए मुख्य गोदाम का सच उगल दिया.
नकली खाद की 650 बोरी जब्त
चालक के खुलासे के बाद कृषि विभाग के उपसंचालक अनिल कुमार मिश्रा को मौके पर बुलाया गया. पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जब नारायणपुरा रोड स्थित अमर गार्डन में दबिश दी, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. गार्डन के दो कमरों के अंदर और खुली जमीन पर भारी मात्रा में खाद की बोरियां छिपाकर रखी गई थीं. प्राथमिक आकलन में खाद की कुल मात्रा करीब 650 बोरी बताई जा रही है.
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वहीं, टीआई मातगुवां अंकुर चौबे ने बताया मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चालक ओमप्रकाश रैकवार और अनुराग शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उर्वरक नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. छतरपुर जिले के कृषि उपसंचालक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कलेक्टर के निर्देश पर अभी तक जिले में करीब एक हजार बोरी के लगभग नकली ओर अवैध खाद पकड़ी गई है, जिसमें मातगुवां थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई है. गौरिहार थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है, महराजपुर थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई तो, वहीं ईशानगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है."