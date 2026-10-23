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छतरपुर में नकली खाद पर पुलिस का असली छापा, भारी मात्रा में जब्त हुई DAP खाद की बोरियां

छतरपुर में नकली खाद पर पुलिस का असली छापा ( ETV Bharat )

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में खाद की किल्लत ओर कालाबाजारी के चलते किसान परेशान हैं. किसान एक एक खाद की बोरी के लिए दिन दिन भर लाइनों में गुजार रहा है, तो वही खाद माफिया भी किसानों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे है. वे किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. छतरपुर जिले में किसानों को नकली खाद बेचने वाले माफियाओं पर पुलिस शिकंजा कसने में लगी है.

किसानों को नकली खाद बेचने वाले सिंडिकेट पर पुलिस की नजर