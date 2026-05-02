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पिता है या हैवान! अपने दो बच्चों को कमरे में बंद कर आग लगाई, चीखें सुन दौड़े पड़ोसी

छतरपुर के नौगांव में पिता ने अपने दो बच्चों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. पड़ोसियों ने फुर्ती दिखा बचाया.

father setfire his 2 Children
आग से झुलसे बच्चों की घटना सुन मौके पर पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : बच्चे सबसे ज्याादा भरोसा अपने माता-पिता पर ही करते हैं और अगर कोई पिता अपने ही बच्चों की वीभत्स तरीके से जान लेने पर उतारू हो जाए तो सिवाय धिक्कारने और थू-थू करने अलावा और क्या कहेंगे. ऐसी ही घटना घटी छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर नौगांव थाना इलाके में. पिता ने ही अपने कलेजे के टुकड़ों के साथ पहले मारपीट की और जिंदा जलान का प्रयास किया.

पत्नी मायके गई तो पति बना दरिंदा

नौगांव थाना इलाके के छतरपुर रोड स्थित धर्म कांटा के पास तिवारी मोहल्ले में राघवेंद्र तिवारी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है. वह ड्राइवरी करता है. वह मूल रूप से टीकमगढ़ जिले के थाना पलेरा निवासी है. उसकी पत्नी शुक्रवार सुबह से अपने मायके चली गई. शाम को राघवेंद्र तिवारी ने अपने 8 साल के बेटा और 5 साल की बेटी से पहले मारपीट की. इसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी. इसी दौरान पत्नी का पति के फोन पर कॉल आया. पत्नी ने बच्चों के बारे में पूछा. उसे बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी.

बच्चों का रेस्क्यू करने वाले पड़ोसी सागर सिंह (ETV BHARAT)

मकान में धुआं उठते देख पड़ोसी हुए सक्रिय

इसी बीच आसपास के लोगों ने मकान में आग लगी और धुआं उठता देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला. पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे घबराए हुए कमरे के एक कोने में लिपटे बैठे थे. पड़ोसी साग़र सिंह ने अपने दोस्त के साथ तत्काल आग पर काबू पाया और बच्चों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर किया. रेस्क्यू के दौरान बच्चों का पिता पत्थर से लेकर पड़ोसियों को डराता रहा. इससे डरे बगैर पड़ोसियों ने दोनों बच्चों को तुरंत नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया. घटना के बाद बच्चे इतने सहमे हुए हैं कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं.

father setfire his 2 Children
आग से झुलसे बच्चों को नौगांव के अस्पताल में कराया भर्ती (ETV BHARAT)

बच्चों के कपड़ों में लगी आग, झुलस भी गए

सूचना मिलते ही नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता राघवेंद्र तिवारी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. रेस्क्यू करने वाले पड़ोसी सागर सिंह ने बताया "जब वह अपने दोस्त के साथ निकला तो देखा कि एक मकान में आग लगी है. बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही है. उसने पड़ोसियों की मदद से मकान में एंट्री की तो देखा कमरे में बच्चों के कपड़ों में आग लगी है. दोनों झुलस रहे थे." नौगांव टीआई संजय राय का कहना है "युवक को हिरासत लिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है."

किसी तांत्रिक के संपर्क में था बच्चों का पिता

पूछताछ में पता चला है कि युवक बीते दिनों गुजरात से स्कूटी चलाकर नौगांव आया था. वह गुजरात में ड्राइवरी का काम करता है. उसकी मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है. पुलिस को पूछताछ में ये जानकारी भी मिली कि आरोपी कुछ दिनों से किसी तांत्रिक के संपर्क में था.

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