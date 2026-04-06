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20 साल बाद पैदा हुई बेटी, परिवार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा अस्पताल, डीजे के साथ ले गए घर

बेटी जन्मी तो परिवार ने गाड़ियों का काफिला निकालकर किया स्वागत ( ETV Bharat )

छतरपुर नगर के सटई रोड निवासी जाने-माने फोटो ग्राफर मृत्युंजय मिश्रा के घर बेटी का जन्म हुआ है. बेटी के जन्म पर वो बहुत खुश हुए और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर नवजात बच्ची और मां को अस्पताल से घर लाने के लिए 12 कार सहित अन्य गाड़ियां लेकर अस्पताल पहुंच गए. जिसे देख बारात जैसा माहौल लग रहा था. मृत्युंजय मिश्रा बेटी के स्वागत में गाड़ियों का काफिला निकालकर समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया कि बेटी और बेटा दोनों बराबर दर्जे के होते हैं.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर भव्य जश्न मनाया. जहां जिला अस्पताल से लेकर घर तक ढोल, नगाड़े और 12 कार सहित अन्य गाड़ियों के काफिले के साथ लक्ष्मी बेटी का भव्य स्वागत किया. इसको देख हर कोई भावुक हो गया. अब गाड़ियों के काफिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है.

बेटी पैदा होने पर गूंजे ढोल नगाड़े और जमकर हुई आतिशबाजी (ETV Bharat)

गाड़ियों का काफिला देख लोग हुए भावुक

मृत्युंजय मिश्रा ने बताया, "मेरे घर यह खुशी करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आई है, परिवार में बेटी का जन्म हुआ है. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए परिवार के लोग दो दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ अस्पताल पहुंचे. जब मां और नवजात बेटी को घर लाया गया तो आगे-आगे डीजे की धुन पर नाचते-गाते लोग और पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था. मानों जैसे कोई बारात निकल रही है. शहर की सड़कों से जैसे ही यह काफिला गुजरा, लोग एक पल के लिए हैरान रह गए."

गाड़ियों के काफिले के साथ घर पहुंची लक्ष्मी (ETV Bharat)

दुल्हन की तरह सजाया घर

गाड़ियों का भव्य काफिला देख लोगों को लगा कि किसी की शादी की बारात निकल रही है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया. बेटी घर पहुंचने पर भी जश्न का माहौल बना हुआ था, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था. परिवार की महिलाओं ने आरती उतारकर मां और बेटी का भव्य स्वागत किया. जैसे ही मां बेटी गाड़ी से उतरी तो ढोल, नगाड़े बजना शुरू हो गया. इस दौरान घर की अन्य महिलाएं जमकर झूमती दिखाई दी.

दुल्हन की तरह सजाया घर (ETV Bharat)

गाड़ियों के काफिले के साथ घर पहुंची लक्ष्मी (ETV Bharat)

परिवार की सदस्य ऋचा रिछारिया ने बताया, "हमारे बुन्देलखंड में अधिकांश मामलों में जब बेटे का जन्म होता है तब खुशियां मनाई जाती है, लेकिन हम ने समाज को यह दिखाने के लिए उत्साह मनाया की बेटियां बेटों से कम नहीं होती है. घर भी चलाती हैं और कलेक्टर बन कर देश भी चलाती हैं. आज मेरे घर लक्ष्मी आई है. इसी का जश्न मनाया जा रहा है."