खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर टूट पड़ी नायब तहसीलदार, महिला पर थप्पड़ों की बारिश
छतरपुर में खाद संकट से परेशान किसानों ने चक्काजाम किया. ये देख नायब तहसीलदार बौखला गईं. सारी मर्यादा छोड़ मारपीट की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 8:25 PM IST
छतरपुर : पूरे जिले में कई माह से खाद संकट छाया हुआ है. कई बार किसान आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहा. बौनी नहीं हो पाने के कारण किसान परेशान हैं. जैसे ही किसानों को खाद आने की जानकारी लगती है तो बड़ी संख्या में केंद्र पर पहुंच जाते हैं. ऐसी ही सूचना मिलने पर किसान बड़ी संख्या में सुबह से ही छतरपुर मंडी में लाइनों में लग गए.
गुस्साए किसानों का मंडी में हंगामा
किसानों की लाइन बहुत लंबी थी और खाद कम था. किसानों को समय पर टोकन भी नहीं मिल रहे थे, जिनको टोकन दिए गए, उनको भी पर्याप्त खाद नहीं दी गई. इससे गुस्साए किसानों ने मंडी में हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान महिलाएं भी खाद के लिए लाइन में लगी थीं. हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत करने की कोशिश की. इसी बीच नायब तहसीलदार रितु सिंघई और महिलाओं के बीच विवाद हो गया.
नायब तहसीलदार की महिलाओं से बहस
खाद के लिए लाइन में लगी महिलाओं और नायाब तहसीलदार रितु सिंघई के बीच बहस होने लगी. इसी दौरान नायब तहसीलदार ने महिला किसान को थप्पड़ जड़ दिया. महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे गए. इससे किसान गुस्सा गए और हंगामा बढ़ गया. थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
महिला किसान गुड़िया पटेल ने बताया "जब छतरपुर नगर तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार रितु सिंघई मंडी परिसर में किसानों को यूरिया खाद का टोकन बांट रही थीं. इस दौरान महिलाएं टोकन के लिए नायब तहसीलदार के पास आईं. उनकी महिलाओ से बहस होने लगी."
नायब तहसीलदार ने दो महिलाओं को मारे थप्पड़
किसानों का कहना है "नायब तहसीलदार रितु सिंघई ने पहले एक महिला को झपट कर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद एक युवती को. एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए." हंगामे की जानकारी मिलते ही ADM मौके पर पहुंचे. ADM मिलिंद नागदेव ने बताया "किसानों को समझाकर शांत किया गया. जिनको टोकन दिए गए थे, उनको खाद मिल गई है. नायाब तहसीलदार को शोकॉज नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया है."
संतोषनजक जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
नायब तहसीलदार को जारी नोटिस में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा "आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है. इस बारे में अपना स्पष्टीकरण आज ही पेश करें. क्यों न उक्त लापरवाही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. जवाब समय सीमा में एवं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी.