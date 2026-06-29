CISF का जवान लौटा छतरपुर तो गांव वालों ने फूलों से तोला, ढोल नगाड़े बजा गांव में हुई एंट्री
छतरपुर में किसान का बेटा आर्मी की ट्रेनिंग कर लौटा, पूरा गांव जश्न में डूबा, फूला माला और ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 11:20 AM IST|
Updated : June 29, 2026 at 12:37 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती कही जाती है. तभी तो इस धरती पर महाराजा छत्रशाल जैसे प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए दर्जनों युद्ध किये तभी उनके कसीदे इतिहास के पढे़ जाते हैं. यहां की माटी से हीरे निकलते हैं, तभी तो गांव के रहने वाले एक किसान परिवार के बेटे ने इतिहास रच कर देश की सेवा करने का जो जज्बा दिल में रखा था वह पूरा कियाा. किसान का बेटा जब आर्मी की 9 माह की ट्रेनिग कर वर्दी पहनकर गांव आया तो दीपावली जैसा माहौल था. गांव वालों ने ढोल, नगाड़ों और फूलों की बारिश कर बेटे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.
किसान के तीनों बच्चों पुलिस में
छतरपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरगुवा के अंर्तगत आने वाले गांव बीरो में एक ही परिवार के तीन भाई-बहनों ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर लोहा मनवा लिया. जिससे आज पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है. गांव के किसान भगवान दास खंगार के तीन होनहार बच्चों रोहित, रीना और दीपक ने एक साथ सरकारी सेवाओं में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया था. रोहित खंगार का चयन CISF में, बहन रीना का मध्य प्रदेश पुलिस में और छोटे भाई दीपक का भारतीय सेना में हुआ है.
9 महीने की आर्मी ट्रेनिंग कर लौटा किसान का बेटा
सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच पली-बढ़ी इन तीन प्रतिभाओं ने सिद्ध कर दिया कि, संकल्प अडिग हो तो अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते. किसान भगवान दास खंगार और माता कमलेश खंगार का बेटा दीपक खंगार अपनी 9 माह की आर्मी ट्रेंनिग कर जब गांव लौटा तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था. बेटे को आर्मी की वर्दी में देख कर किसान माता-पिता खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे.
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गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत
गांव वालों ने किसान और गांव के बेटे का ढोल-नगाड़ों और फूलों की बारिश कर इतिहासिक स्वागत किया. दरअसल दीपक खंगार का इंडियन आर्मी में चयन हुआ है. 26 दिसम्बर 2025 को रिजल्ट आया था. उसके बाद यूपी झांसी जिले के फतेहगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी और रविवार को ट्रेनिग खत्म कर जब वर्दी पहनकर आया तो गांव में सिर्फ खुशी का माहौल था. पूरा गांव देश के रक्षक के स्वागत में लगा हुआ था.
किसान पिता को बेटे पर गर्व
जब बीरो गांव के किसान दीपक खंगार के पिता भगवान दास खंगार से बात हुई तो उन्होंने कहा, ''आज मेरा सपना पूरा हो गया, बेटे को वर्दी में देखकर मन बहुत प्रसन्न है. मैं खुशकिस्मत हूं कि एक सैनिक का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.