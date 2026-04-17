ETV Bharat / state

छतरपुर की मिट्टी से निकलते हीरे, देश की सेवा करेंगे किसान के तीनों बच्चे

बुन्देलखंड में एक कहावत है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं. तभी तो छतरपुर के एक किसान परिवार के तीनों बच्चों का सिलेक्शन एमपी पुलिस और इंडियन आर्मी में हो गया है. तीनों बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की है. दरअसल, छतरपुर से 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरगुवा स्थित बीरो गांव के किसान भगवान दास खंगार के बच्चों ने अपने पिता का नाम रोशन किया है.

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहां की मिट्टी से हीरे निकलते हैं. तभी तो गांव के रहने वाले एक किसान परिवार के तीन भाई-बहनों का सिलेक्शन देश की सेवा के लिए हो गया है. तीनों भाई-बहन ने देश की सेवा करना का जो जज्बा दिल में रखा था, वह आज पूरा हो गया है. एमपी पुलिस, सीआईएसएफ और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होने से परिवार के साथ गांव में खुशी का माहौल है.

भगवान दास खंगार के तीनों बच्चे रोहित, रीना और दीपक एक साथ सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं. बताते चलें कि रोहित खंगार का चयन CISF में, बहन रीना का मध्य प्रदेश पुलिस में और छोटे भाई दीपक का भारतीय सेना में हुआ है. सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच पली-बढ़ी इन तीन प्रतिभाओं ने सिद्ध कर दिया कि संकल्प अडिग हो तो अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते. पिता के त्याग और पूर्व सरपंच चाचा घनस्याम खंगार के मार्गदर्शन ने इस सफलता की नींव रखी. बच्चों के चयन के बाद से ही ढोल-नगाड़े बजाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया.

किसान की बेटी रीना ने बताया सफलता का राज (ETV Bharat)

किसान के बेटा, बेटी बने देश के रक्षक

पुलिस कॉस्टेबल बनी बेटी रीना खंगार का कहना है कि " उसके पिता किसान हैं और उनका सपना था कि बेटे और बेटी देश के रक्षक बनें. हमारे पिता ने हम लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया. वहीं हम लोगों ने भी जमकर पढ़ाई की. मेरा दिसंबर 2025 को पेपर हुआ और 25 जनवरी 2026 को रिजल्ट आया था. जिसमें मैं एमपी पुलिस कॉस्टेबल के लिए चयनित हुई.

परिवार के साथ रीना (ETV Bharat)

वहीं मेरे भाई रोहित खंगार का चयन CISF में हुआ है. 2025 अगस्त में फिजिकल दिया था. 13 जनवरी 2026 रिजल्ट आया था. 2 फरवरी 2026 को ज्वाइनिंग हुई और अभी वह चेन्नई में ट्रेनिग चल रही है. भाई दीपक खंगार का इंडियन आर्मी में चयन हुआ है. 26 दिसंबर 2025 को उसका रिजल्ट आया था. यूपी झांसी जिले के फतेहगढ़ में उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है." पिता भगवान दास खंगार ने बच्चों की कामयाबी पर कहा कि "मेरा सपना था, मेरे तीनों बच्चे देश की सेवा करें और वह सपना पूरा हो गया है. इतनी खुशी है कि आंसु निकल रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है."