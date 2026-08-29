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ग्वालियर की बर्फी छतरपुर में क्रैकडाउन, 12 क्विंटल नकली मावे के साथ पकड़ा वाहन

छतरपुर: अगर आप त्योहार में मावे से मिठाई बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. असली के नाम पर नकली मावा परोसा जा रहा है. दरअसल त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है. तहसीलदार और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने सरानी रोड पर घेराबंदी कर एक वाहन से करीब 12 क्विंटल नकली मावा और मावे से बनी बर्फी बरामद की है. ज़ब्त किए गए इस मावे की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग 6 लाख आंकी गई है.

ग्वालियर से आ रहा था नकली मावा

दरअसल, छतरपुर टीआई सतीश सिंह को मुखबिर की सूचना मिली कि, शहर में नकली खोवा की खेप लाई जा रही है. तभी टीआई ने तहसीलदार को साथ लेकर सरानी रोड पर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया. जब गाड़ी के पीछे रखे माल को खोला तो पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने तत्काल खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष तिवारी को सूचित किया.

पुलिस ने घेराबंदी कर मिलावटखोरों के मंसूबों पर फेरा पानी (ETV Bharat)

टीआई सतीश सिंह ने बताया, 'वाहन में मावा बर्फी बोरियों में बंद करके लाई जा रही थी. जिसको बीती रात पकड़ा गया है. यह मावा ग्वालियर से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से छतरपुर लाया गया था. यहां से इसे शहर की अलग-अलग मिठाई दुकानों तक पहुंचाने की तैयारी थी. उन दुकानों के पर्चे भी चालक से बरामद हुए हैं.''