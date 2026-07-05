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छतरपुर में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर शिक्षक कर रहा था नौकरी, मेडिकल जांच के बाद हुआ टर्मिनेट

छतरपुर में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर शिक्षक कर रहा था नौकरी ( ETV Bharat )