बाबा बागेश्वर को बदनाम करने बनाए जा रहे AI वीडियो, धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़ीं विदेशी ताकतें
पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र, IT की 22 सदस्यीय टीम मेरे पीछे लगी है, बना रहे फेक वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 3:11 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 3:35 PM IST
छतरपुर : देश के जाने माने कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को बदनाम करने की इंटरनेशनल प्लानिंग चल रही है.दिव्य दरवार के दौरान खुद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मेरे खिलाफ बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है. AI से मेरे फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं. आप लोग बिलकुल भी भ्रमित न हो. आप लोग हमारे चक्कर में न पड़कर हमारे बालाजी के चक्कर में रहें, वही सब सही करेंगे.
बाबा बागेश्वर को बदनाम करने के लिए लगी टीम
बागेश्वर धाम पर आयोजित दिव्य दरबार के दौरान बाबा बागेश्वर महाराज ने भक्तों से कहा, '' हमें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई तकनीक का सहारा ले रही हैं. हमारे कई तरह की गलत फेक वीडियो बनाकर बदनाम किया जा रहा है. इसके लिए IT की कई सदस्यीय स्पॉन्सर्ड टीमें लगाई गई हैं, जिनका कार्य हमारे AI वीडियो जनरेट कर गलत तरीके से बनाकर उन्हें वायरल करना है, जिससे हमारी बदनामी हो सके.''
'हमारे दुश्मन चुप थोड़ी बैठेंगे'
बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, '' हम आप सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे चक्कर में न पड़कर हमारे बालाजी के चक्कर में पड़ें. उनके चरणों में आप सभी लोग जाएं. हम खुले मंचों से कुछ लोगों की ठठरी बांधते, तो वे क्या चुप बैठे होंगे, उनका जितना बस होगा, उतना ही वह हमारा बुरा करते होंगे. हमारे पीछे बड़ी-बड़ी विदेशी ताकतें हमें गिराने के लिए प्रतिदिन लगी हुई हैं. हमें एक बड़े पदाधिकारी ने बताया कि आप के लिए पूरी IT की 22 सदस्यीय टीम लगी हुई है, जो फेक वीडियो बनाकर आपको बदनाम कर रही है.''
'हमारी रक्षा बालाजी करेंगे'
हम जैसे कमरे में रहते हैं, वैसे ही हम बाहर रहते हैं. जो भगवान करेंगे, वो होगा. हमारे कारण कई तांत्रिकों की दुकान बंद हो गई, क्या वे चुप बैठे होंगे? उनके पास जितनी शक्तियां होंगी,सब छोड़ते होंगे. हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं. पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, अगर हनुमान जी तुम्हारे साथ हों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता.''
वहीं, बाबा बागेश्वर दिव्य दरवार के मंच से बोले कि बड़ी-बड़ी ताकते हमें गिराने में लगी हैं पर हमारे चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ बालाजी के चक्कर में पड़ें.