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सागर कांड के बाद छतरपुर में आबकारी का वज्र प्रहार, 20 अवैध शराब भट्टियां नेस्तनाबूद, 1 ही दिन में 94 केस

छतरपुर के बिजावर में आबकारी विभाग का महा-एक्शन, 1700 किलो महुआ लाहन और गुड़ बरामद. एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज. रिपोर्ट-मनोज सोनी.

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छतरपुर में शराब के धंधेबाजों पर वज्र प्रहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:39 AM IST

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छतरपुर: सागर में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के बाद छतरपुर प्रशासन भी जाग चुका है. जिले में अवैध शराब, भंडारण और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है. सरकार के सख्त निर्देशों के बाद आबकारी विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिससे जिले भर में हड़कंप मच गया है.

बिजावर में आबकारी का महा-एक्शन

बिजावर और बिजावर से सटे क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. यहां छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बिजावर इलाके में एक बड़े अवैध शराब के कारोबार को ध्वस्त कर दिया गया. शराब निर्माण स्थल से भारी मात्रा में गुड़ और महुआ लाहन बरामद हुआ. इसके साथ ही 20 से अधिक शराब निर्माण की भट्ठियों को मौके पर नष्ट कर दिया गया. इस दौरान विभाग ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 12 मामले दर्ज किए हैं.

छतरपुर में 20 घरेलू मदिरा भट्टियां नेस्तनाबूद (ETV Bharat)

17 किलो महुआ लाहन बरामद

आबकारी अधिकारी अमृता जैन ने कहा, " बिजावर के ग्राम कंजरपुर, भरगावा और बिजावर लोकल सहित कई स्थानों पर कच्ची मदिरा निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मौके से करीब 17 किलो महुआ लाहन बरामद हुआ है. इसका उपयोग अवैध शराबू बनाने में किया जाता है. आरोपियों ने अवैध शराब को जमीन के नीचे और किचन के अंदर छिपा रखा था, जिसको पुलिस टीम ने जमीन में दफन कर दिया. विशेष टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है."

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छतरपुर के बिजावर में आबकारी विभाग का महा-एक्शन (ETV Bharat)

छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा, " सागर में जहरीली शराब से हुई घटना के बाद से जिले भर में अवैध शराब तस्करी पर छापेमारी की गई है. छतरपुर से लगे यूपी बॉर्डर के हरपालपुर, नोगाव, गौरिहार सहित सभी इलाको पर तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले भर में अवैध शराब के 82 मुकदमे दर्ज किए हैं."

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