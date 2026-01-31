ETV Bharat / state

छतरपुर में CMO पर EOW टीम की गिरी गाज, 30 हजार रुपए लेते सब इंजीनियर ट्रैप

छतरपुर: बक्सवाहा नगर परिषद में रिश्वत लेने के आरोप में सीएमओ और सब इंजीनियर को ईओडब्ल्यू की टीम ने पकड़ा है. बक्सवाहा निवासी फरियादी हरिओम पिता बहोरा अहिरवार ने सीएमओ नेहा शर्मा के खिलाफ आवासीय पट्टा और पीएम आवास स्वीकृति के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. जिसका सत्यापन कर कार्रवाई की गई. जिसमें ईओडब्ल्यू सागर की टीम ने सीएमओ और उपयंत्री को पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ा है.

फरियादी की शिकायत पर नगर परिषद सीएमओ नेहा शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज कर लिया और ट्रैप करने की कार्रवाई शुरू की. जब बक्सवाहा नगर परिषद में फरियादी हरिओम अहिरवार पैसे देने गया, सीएमओ ने पैसे खुद न लेकर सब इंजीनियर को देने के लिए कहा. तभी सब इंजीनियर शोभित मिश्रा ने फरियादी से जैसे ही पैसे लिए, वैसे ही ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों धर दबोचा.

छतरपुर में CMO पर EOW टीम की गिरी गाज (ETV Bharat)

40 हजार रुपए की थी मांग

फरियादी ने बताया कि हरिओम ने बताया कि आवासीय पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी. लेकिन मेरे द्वारा 30 हजार देने की बात कही गई थी. जिस पर वे राजी हो गए थे. इसकी शिकायत हमने ईओडब्ल्यू से की थी." शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने इसकी सत्यता की जांच की और 30 हजार रुपए लेते सीएमओ और सब इंजीनियर को दबोच लिया. फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर आदेश जैन ने बताया कि "ईओडब्ल्यू के द्वारा नगर परिषद में कार्रवाई की गई है. फरियादी हरिराम अहिरवार से जमीन का पट्टा एवं उसके पिता के पीएम आवास स्वीकृत करने के नाम पर सीएमओ नेहा शर्मा और सब इंजीनियर शोभित मिश्रा द्वारा 30 हजार की मांग की गई थी. जिस पर पैसे जब्त कर कार्रवाई की गई है. सब इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा गया है. सीएमओ के कहने पर ही सब इंजीनियर ने पैसे लिए थे."