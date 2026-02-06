ETV Bharat / state

छतरपुर में जमानत पर आए बुजुर्ग की मौत, परिवार ने पंचायती फरमान को ठहराया जिम्मेदार

छतरपुर में जमानत पर बाहर आए बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पंचायती फैसले को ठहराया जिम्मेदार, लगाए आरोप.

CHHATARPUR ELDERLY MAN DEATH
छतरपुर में जमानत पर आए बुजुर्ग की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 8:05 PM IST

छतरपुर: बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में आज भी पंचायती फरमान काम करती है. ग्रामीणों को पंचायत के उन फरमानों को मानना पड़ता है और ना मानने वालों को पंचायत खुद सजा या जुर्माना लगाती है. तभी तो एक पंचायती फरमान की वजह से एक बुजुर्ग की सदमे से मौत हो गई. हत्या के आरोप में जमानत पर छूटे बुजुर्ग पर पंचायत ने 4 लाख का जुर्माना लगाया था. ना देने पर सामाजिक बहिष्कार की बात कही तो बुजुर्ग की सदमे में मौत हो गई. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जमानत पर बाहर आए बुजुर्ग की संदिग्ध मौत

छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर लवकुशनगर थाना इलाके के अंतर्गत ग्राम पंचमपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों मे मौत हो गई. मौत की वजह परिजनों ने पंचायती फरमान बताया है. एक बुजुर्ग कुछ दिनों पहले हत्या के एक पुराने मामले ने जेल से छूट कर आया था. जिसको जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा गया था, जेल से जमानत पर लौटने के बाद बुजुर्ग को गांव में पंचायत लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

पत्नी ने पंचायती फैसले पर लगाया आरोप

जिससे बुजुर्ग की आहत होकर सदमे में मोत हो गई. मृतक गणेशा अहिरवार की पत्नी विद्या अहिरवार ने आवेदन देकर एसपी को आपबीती सुनाई. जहां बताया कि "उनके पति एक पुराने हत्या के मामले में जमानत पर छूटे थे, इसके बाद गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई, जहां उन पर गंभीर आरोप लगाए गए. पंचायत ने फरमान जारी किया कि 4 लाख धार्मिक अनुष्ठान पर खर्च करने होंगे. पंचायत ने लगातार फैसला मानने का दबाव बनाया और शर्त रखी ना मानने पर परिवार को गांव से बाहर करने की धमकी दी. सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही. शादी समारोह, अन्य आयोजनों में नहीं बुलाया जाएगा.

धार्मिक अनुष्ठान कराने का फैसला

पीड़ित विद्या अहिरवार ने बताया परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे पंचायत द्वारा लगाए गए कथित धार्मिक अनुष्ठान और अन्य खर्चों को पूरा नहीं कर सके. जिससे गांव के लोगों द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाया गया. इस प्रताड़ना से आहत होकर उसी रात गणेशा अहिरवार की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि सदमे की स्थिति में और सामाजिक दबाव के चलते आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया था."

हुक्का-पानी बंद करने का फैसला

वही मृतक के बेटे आशाराम अहिरवार ने कहा बीते दिनो एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की मांग की गई थी, पिता की मौत के बाद भी पंचायत का दबाव अभी भी बना हुआ है, परिवार पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, गांव से हुक्का,पानी बंद कर दिया गया है,और गांव में कोई उनसे बातचीत तक नहीं कर रहा है.

वही मृतक का बेटा आशाराम अहिरवार ने बताया "पिता सदमे में खत्म हो गए. गांव में पंचायत लगी थी जिसमें 20 से 25 लोग एकत्रित हुए थे. पिता एक साल 10 माह जेल में रहे. न्यायालय के आदेश पर बाहर आए थे. गांव की पंचायत ने कहा कथा भागवत करवाओ नहीं तो गांव से बाहर निकल जाओ. पिता बोले 10 लाख की कथा भागवत पड़ेगी, कैसे दे पाऊंगा. वहीं जब इस मामले में लवकुशनगर के एसडीओपी नवीन दुबे से बात की गई तो "उन्होंने कहा अगर सामाजिक बहिष्कार किया गया है, तो पुलिस क्या कर सकती है, फिर भी मामले की जांच करा लेंगे."

