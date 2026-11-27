छतरपुर का बुजुर्ग भटकते पहुंचा भीलवाड़ा, युवकों ने 700 KM की दूरी नापकर परिजनों से मिलाया
भीख मांगते हुए बुजुर्ग परिवार से बिछड़ा. 5 माह तक भटकने के दौरान भीलवाड़ा पहुंचा. समाजसेवियों की बदौलत घर लौटा. राजेश फणींद्र की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:14 PM IST
टीकमगढ़ : राजस्थान के भीलवाड़ा के कुछ युवकों ने मानवता की मिसाल पेश की. युवाओं की टीम ने 05 महीने पहले घर से लापता हुए छतरपुर के देवपुर निवासी बुजुर्ग बबलू अहिरवार को परिजनों से मिलवाया. ये युवा बुजुर्ग को लेकर 700 किमी दूर चलकर उसके घर पहुंचे और परिजनों के हवाले किया.
भीलवाड़ा के युवकों ने इंसानियत जिंदा की
भीड़वाड़ा के समाजसेवी गोपाल पालीवाल बताते हैं "उन्होंने बबलू अहिरवार को भीलवाड़ा जाटपुरा रोड फटे कपड़ों और अस्त-व्यस्त हालत में देखा. वह बुजुर्ग को अपने घर ले गए. शुरुआती दिनों में बुजुर्ग न तो अपना नाम बता पा रहे थे और न ही अपने घर का पता. वह थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहे थे. इसके बाद बुजुर्ग को नियमित रूप से उन्हें भोजन, स्वच्छ कपड़े और देखभाल की गई. मैंने उनकी सेवा की. अपने हाथों से नहलाया, खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिलाये."
सोशल मीडिया से मिला घर का सुराग
गोपाल पालीवाल के मुताबिक "इस दौरान वह सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्ग का पता करने की कोशिश करते रहे. कुछ दिनों बाद बुजुर्ग की मानसिक हालत ठीक होने लगी. उन्होंने अपना पता बताया, तब कहीं जाकर पुलिस से संपर्क किया गया. पुलिस ने इनके गांव के सरपंच का नंबर दिया. सरपंच से बात की तो उन्होंने ने इनके परिजनों का नंबर दिया. उनसे बात हुई. इसके बाद हम लोग उनको यहां छोड़ने आये हैं."
बुजुर्ग के लौटते ही परिवार ने मनाई दिवाली
बुजुर्ग बबलू अहिरवार का कहना है "घर में बहुत गरीबी है. गरीबी के कारण मांगने, खाने के चक्कर में घर से निकले थे. इसके बाद वह पता नहीं कहां पहुंच गए. एक जगह कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की. इससे वह और ज्यादा मानसिक तनाव में रहे. इसी दौरान कुछ युवक उसे यहां लेकर आए." बबलू के भाई गनपत अहिरवार ने बताया "बबलू मेरे बड़े भाई हैं. इनकी खोजने के लिए वे लोग 5 माह से परेशान थे. अब वह लौट आए हैं तो परिवार खुशियों का माहौल है. हमारे लिए यही दीवाली है."
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बिछड़े लोगों को परिजनों से मिलाती है टीम
समाजसेवी गोपाल पालीवाल ने बताया "किसी बिछड़े इंसान को अपनों से मिलाने से बड़ा कोई सेवा कार्य नहीं है. हमने बस मानवता का अपना फर्ज निभाया है. अभी तक हम लोग ऐसे बिछड़े 7 लोगों को उनके परिजनों से मिला चुके हैं. टीम में मेरे साथ रामकृष्ण वैष्णव, कैलाश पालीवाल ,कमलेश मीणा, धनराज मीणा हैं."