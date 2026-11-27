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छतरपुर का बुजुर्ग भटकते पहुंचा भीलवाड़ा, युवकों ने 700 KM की दूरी नापकर परिजनों से मिलाया

युवकों ने 700 KM की दूरी नापकर बुजुर्ग को परिजनों से मिलाया ( ETV BHARAT )

टीकमगढ़ : राजस्थान के भीलवाड़ा के कुछ युवकों ने मानवता की मिसाल पेश की. युवाओं की टीम ने 05 महीने पहले घर से लापता हुए छतरपुर के देवपुर निवासी बुजुर्ग बबलू अहिरवार को परिजनों से मिलवाया. ये युवा बुजुर्ग को लेकर 700 किमी दूर चलकर उसके घर पहुंचे और परिजनों के हवाले किया.

भीलवाड़ा के युवकों ने इंसानियत जिंदा की