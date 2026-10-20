छतरपुर में 90 डिग्री पर घूमेंगे 65 ऊंचे दशानन के सिर, बुंदेलखंड के रावण का अंग्रेजों से खास कनेक्शन
छतरपुर में रियासतकालीन परंपरा जीवित. रावण दहन से बुंदेलखंड का इतिहास, आजादी के जुनून और जनभावनाएं जुड़ी. मनोज सोनी की रिपोर्ट .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:13 AM IST
छतरपुर : छतरपुर में रावण दहन की परंपरा रियासतकाल से चली आ रही है. अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उत्सव मनाने पर भी बंदिशें और डर का माहौल हुआ करता था. लोग चोरी छिपे उत्सव मनाते थे. देश की आजादी के बाद लोगों का उत्साह खुलकर सामने आया और रावण दहन का आयोजन भी नई उमंग, ऊर्जा के साथ मनाया जाने लगा. छतरपुर के गांधी आश्रम पर पहली बार रियायत के दौरान रामलीला का मंचन करने वालों ने 16 फीट का रावण बनाया और इसे शहर में घुमाकर दहन किया.
ब्रिटिश हुकूमत में दशहरा भी छुपकर मनाते थे
छतरपुर की प्राचीन रामलीला लालकड़क्का लगातार आयोजन करती आ रही है. छतरपुर महाराज भवानी सिंह की रियासतकाल से चल रहा समय बदला. पीढ़ियां बदली, लेकिन छतरपुर में रामलीला के आयोजन की यह परंपरा आज भी जीवित है. देशभर में नवरात्रि के बाद दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. छोटे-बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं. लालकड़क्का रामलीला समिति के सदस्य बद्री पौराणिक बताते हैं "अंग्रेजी हुकूमत के समय लोग उत्सव मनाने से डरते थे. रामलीला रियासत के राजाओं के संरक्षण में होती थी. लेकिन अंग्रेजी हुकमत के दैरान खुलकर उत्सव नहीं मना पाते थे."
छतरपुर में 129 साल से रामलीला का आयोजन
छतरपुर में रामलीला के आयोजन को 129 साल हो चुके हैं. अंग्रेजों ने जैसे ही भारत छोडा तो आजादी के जश्न में डूबे लोगों ने रावण का पुतला भी खुलकर जलाना शुरू कर दिया. यह परंपरा आज भी जीवित है. प्राचीन लालकड़क्का का आज भी मंचन महल परिसर में होता है. विशाल रावण को बनाने के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाना पड़ता. स्थानीय लोग ही निःशुल्क रावण का विशाल पुतला तैयार करते हैं.
रावण का पुतला बनाने में लगा 10 क्विंटल लोहा
बद्री पौराणिक बताते हैं "रावण को बनाने के लिए करीब एक महीने से ज्यादा समय लगा. इस बार का रावण ब्लैक ड्रेस में रहेगा और उसकी लंबी 65 फीट रखी गई है. इसके अंदर 4 क्विंटल लोहा लगाया गया है. 15 लोग दिन रात रावण को बनाने में जुटे रहे. रावण बनाने के लिए बांस, लोहे का फ्रेम, लोहे की छड़, जूट की फट्टी, सूत्री, मिट्टी, कपड़ा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग होता है. इस साल के रावण के पुतले को आकर्षित बनाने के लिए रावण का सर 90 डिग्री पर घूमेगा, तलवार के साथ रावण की ढाल भी घूमेगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षित होगी."
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रावण के 10 सिर बनाने में लगे 10 दिन
रावण के 10 सिर बनाने वाले छतरपुर के कलाकर राजेश ताम्रकर कहते हैं "10 सिर बनाने में करीब 10 दिन लगे. तब रावण का हाईटेक सिर तैयार हुआ है. इस बार का रावण इतना विशाल है कि उसको क्रेन की मदद से उसके सिर को धड़ पर रखना पड़ा." छतरपुर के पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी. तभी से यह दिन अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. रावण दहन का संदेश साफ है. चाहे अहंकार, अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है."