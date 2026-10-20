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छतरपुर में 90 डिग्री पर घूमेंगे 65 ऊंचे दशानन के सिर, बुंदेलखंड के रावण का अंग्रेजों से खास कनेक्शन

छतरपुर में 90 डिग्री पर घूमेंगे 65 ऊंचे दशानन के सारे सिर ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर में रावण दहन की परंपरा रियासतकाल से चली आ रही है. अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उत्सव मनाने पर भी बंदिशें और डर का माहौल हुआ करता था. लोग चोरी छिपे उत्सव मनाते थे. देश की आजादी के बाद लोगों का उत्साह खुलकर सामने आया और रावण दहन का आयोजन भी नई उमंग, ऊर्जा के साथ मनाया जाने लगा. छतरपुर के गांधी आश्रम पर पहली बार रियायत के दौरान रामलीला का मंचन करने वालों ने 16 फीट का रावण बनाया और इसे शहर में घुमाकर दहन किया.

ब्रिटिश हुकूमत में दशहरा भी छुपकर मनाते थे