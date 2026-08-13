अस्पताल है या कुत्तों की आरामगाह!, मरीज के पलंग पर डॉगी का कब्जा, मखमली बेड पर काटी मौज
छतरपुर के सरकारी हॉस्पिटल की खुली कलई, मरीजों के पलंग पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता, परिजन ने वीडियो बनाकर किया शेयर. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:26 PM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हाल जग जाहिर हैं. इसी कड़ी में छतरपुर में एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसे देखकर हर कोई हैरान है. मरीजों के पलंग पर कुत्ता आराम करता दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य कर्मचारी अनजान है. वही स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.
अस्पताल में आराम करता दिखा कुत्ता
छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर अनुविभाग लवकुश नगर के सरकारी हॉस्पिटल से चौकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने पूरे स्वस्थ महकमें की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल दी. स्वास्थ्य केंद्र के एक बेड पर कुत्ते के आराम करने का वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो के आने के बाद सरकारी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
स्थानीय निवासी मुन्ना राजपूत कहते हैं, सरकारी स्वस्थ सेवाएं हमारे इलाके में पूरी तरह से ध्वस्त हैं. कही वार्डों में कुत्ते घूमते दिखाई देंगे तो कही गंदगी का अंबार लगा रहता है. यही कारण है कि सरकारी सेवाओं से लोगों मन भर गया है. लेकिन गरीब मजबूर है अपना इलाज करवाने के लिए. आज तो मरीज के पलंग पर कुत्ता आराम कर रहा है और कर्मचारी बेखबर हैं.
कुत्ते के बैठने से संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा
सरकारी अस्पताल के वार्ड और बिस्तरों पर आवारा जानवरों का पहुंचना साफ-सफाई और प्रशासन की कमी को साफ दर्शाता है. मरीजों के लिए बने बिस्तरों पर एक तरफ तो मरीज लेटे हुए हैं, तो दूसरे बेड पर एक कुत्ता आराम फरमा रहा है. कुत्ते के बैठने से संक्रमण फैलने का भी बढ़ा खतरा बना रहता है. जो कभी भी किसी पर हमला कर सकता है.
- सतना का गजब सरकारी अस्पताल, मर्चुरी में स्कूली छात्राओं को डॉक्टर्स सिखा रहे पोस्टमार्टम
- छतरपुर में कचरा वाहन से शव भेजने का आरोप, कचरे के ढेर में मिली थी महिला की लाश
- बड़वानी जिला अस्पताल की मर्चुरी में रातभर पर फर्श पर पड़ा रहा शव, चींटियां नोचती रहीं
परिजन ने वीडियो बनाकर किया शेयर
पलंग पर लेटे कुत्ते का यह वीडियो अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने ही बनाया है. वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यह वीडियो सीएमएचओ के पास भी पहुंचा है. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है. मामले में छतरपुर CMHO आरपी गुप्ता कहते हैं, ''मामला गम्भीर है, जिम्मेदारों से बात करके नोटिस जारी करेंगे.''