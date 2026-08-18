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बेटा साइकिल चलाता रहा और घर में हुई वारदात, छतरपुर में वेटरनरी डॉक्टर की पत्नी की हत्या

छतरपुर में दिनदहाड़े डॉक्टर के घर में घुस पत्नी का मर्डर ( ETV BHARAT )

25 साल की महिला मालती प्रजापति की घर में घुसकर हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला का पति डॉ. सुमन कुमार गांव-गांव जाकर पशुओं की चिकित्सा करता है. वह मूल रूप से थरा गांव के रहने वाले हैं. टीआई अशुतोष श्रोती ने बताया "हत्या उस समय हुई, जब घर में कोई मौजूद नहीं था. आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या की है." हत्या की वजह क्या हो सकती है, ये भी साफ नहीं हो सका है. घर के हालात देखकर लूटपाट की आशंका भी नहीं है.

छतरपुर : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके में बच्चा जेल के पास अमलताश कॉलोनी के बगल में महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी. उसका 7 साल का बेटा घर के बाहर साइकिल चला रहा था. महिला का पति प्राइवेट वेटरनरी डॉक्टर है. वह काम के सिलसिले में घर से बाहर थे.

वारदात के दौरान महिला का 7 वर्षीय बेटा घर के आसपास साइकिल चलाता रहा था. उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मां के साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है. घटना की जानकारी परिजनों को तब लगी, जब मृतका के पति ने महिला को फोन लगाया और फोन नहीं उठा तो उसने अपने साले पुष्पेंद्र प्रजापति को कॉल किया. डॉक्टर का साला बजरंग नगर में किराये के कमरे में रहता है. भाई ने मौके पर जाकर देखा कि भांजा घर के बाहर खेल रहा है. वह जब घर के अंदर पहुंचा तो मृत अवस्था उसकी बहन का शव खून से लथपथ पड़ा था.

महिला के भाई ने दी पुलिस को सूचना

मृतका के भाई पुष्पेंद्र ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया. महिला का पति सुमन कुमार प्राइवेट तौर पर पशु चिकित्सा संबंधी काम गांव-गांव जाकर करता है. घटना के समय वह ढिलापुर में थे. महिला के भाई पुष्पेंद्र ने बताया "कुछ दिनों पहले जीजा ने नया मकान बनवाया था. हाल ही में गृह प्रवेश किया था. सूचना मिलने पर एसपी रजत सकलेचा भी मौके पर पहुंचे. हत्या के पीछे की वजह और आरोपी की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है."

महिला की हत्या के बाद मौके पर मोहल्ले के लोग और पुलिस (ETV BHARAT)

मोहल्ले वालों ने डॉक्टर को कॉल किया

महिला के पति सुमन प्रजापति ने बताया "मेरे पास मोहल्ले से कॉल आया कि बच्चा बाहर खेल रहा है. पत्नी का पता नहीं तो मैंने साले को घर भेजा. बाद में पता चला कि हत्या कर दी किसी ने. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नही है." एसपी रजत सकलेचा ने कहा "महिला की हत्या हुई है घर के अंदर. मामले की जांच की जा रही है."