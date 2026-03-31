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हौसलों के आगे दिव्यांगता ने टेके घुटने, बर्फ बेचने वाला शहीद श्रीलंका में दिखाएगा बल्ले से जौहर

छतरपुर के दिव्यांग शहीद खान का इंडियन पैरा क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन, श्रीलंका में अपने बल्ले से दिखाएंगे करतब, शहीद की मेहनत आई काम.

CHHATARPUR CRICKETER SHAHID KHAN
शहीद श्रीलंका में दिखाएगा बल्ले से जौहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से कई बच्चे अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं. इसी तरह संघर्ष की भट्टी में तपकर एक और हीरा निकला है, जिसका नाम शहीद खान है. शहीद खान छतरपुर के निवासी हैं और वह दिव्यांग हैं. शहीद खान ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा रहा है. छोटे से गांव के रहने वाले मजदूर के बेटे का इंडिया की पैरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है. शहीद श्रीलंका की धरती पर अपने बल्ले से जलवा दिखाएंगे.

छतरपुर के शहीद का इंडियन पैरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन

छतरपुर के ताल गांव में रहने वाले शहीद खान का इंडियन पैरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है. शहीद के माता-पिता मजदूर हैं और वह खुद भी क्रिकेट खेलने के अलावा काम करता है, वह ठेला लगाता है. दिव्यांग शहीद ने अपनी मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बना ली है. शहीद 4 अप्रैल को श्रीलंका T20 क्रिकेट खेलने जाएंगे. इंडिया के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश भी खेलेगी. यह सीरीज 4 अप्रैल से श्रीलंका के कोलंबो में 7 अप्रैल तक खेली जाएगी.

श्रीलंका में खेलेंगे शहीद खान (ETV Bharat)

'पावर शरीर में नहीं इरादों में होती है'

इससे पहले ऑलराउंडर शहीद खान बिहार के पटना सहित एमपी के हर जिले में अपना जलवा दिखा चुके हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 100 घंटे लगातार क्रिकेट के आयोजन में शहीद ने शानदार प्रदर्शन किया था. शहीद की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है, जिसने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाई है. इंडिया टीम में चयन के बाद शहीद खान ने युवाओं को संदेश दिया है कि अगर हौसले बुंलद हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती है, पावर शरीर में नहीं इरादों में होती है.

SHAHID KHAN INDIA T 20 SERIES
ट्राफी के साथ शहीद खान (ETV Bharat)

शहीद खान ने गांव-गांव बेची बर्फ

शहीद खान ने बताया कि "संघर्ष तो मैंने बहुत किया है. मेरे माता-पिता मजदूर हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था, यहां तक जाऊंगा. उन्होंने बताया कि वह वर्तमान में सागर टीम के कप्तान हैं. मेरी टीम कभी मैच नहीं हारी, पटना में जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेला था. भोपाल में भी खेला था. जहां-जहां मैच होता है, मैं जाता हूं, एक हाथ से खेलता हूं. गांव-गांव बर्फ बेचकर परिवार को पालता हूं और क्रिकेट भी खेलता हूं."

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