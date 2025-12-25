ETV Bharat / state

छतरपुर जिला जेल से वसूली का वीडियो, महिला प्रहरी पर पैसे लेने का आरोप, निलंबित

छतरपुर जिला जेल से सामने आया महिला जेल प्रहरी का एक वीडियो, पैसे लेने के आरोप में जेल अधीक्षक ने जेल प्रहरी को किया निलंबित.

CHHATARPUR DISTRICT JAIL VIDEO
छतरपुर जिला जेल से वसूली का वीडियो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतलपुर से एक महिला जेल प्रहरी वीडियो सामने आया है. जिसके बाद जेल विभाग में हड़कंप मंच गया. ऐसा आरोप है कि वीडियो में महिला पैसे लेते हुए दिखाई दे रही है. आरोप है कि छत्तरपुर जेल में कैदियों को सुविधाएं देने के लिए उनके परिजनों से पैसे की वसूली हो रही थी. मामले ने जब तूल पकड़ा तो महिला को सेंट्रल जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पैसे वसूल रही महिला जेल प्रहरी

जिला जेल से एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है. वीडियो में महिला जेल प्रहरी पैसे लेते दिखाई दे रही है. जिसमें जेल के भीतर सामान भिजवाने के नाम पर परिजनों से मनमानी वसूली की जाती है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार पर तैनात पुलिसकर्मी तय रेट सूची के अनुसार कैदियों तक सामान पहुंचाने के बदले अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं. जिला जेल कैंटीन में बैठी पुष्पा अहिरवार यह वसूली कर रही है. वीडियो में जेल के अंदर सामान भेजने की कथित रेट सूची साफ-साफ सुनाई दे रही है.

महिला प्रहरी पर पैसे लेने का आरोप (ETV Bharat)

जेल के अंदर के सामानों की रेट सूची का जिक्र

जिसमे नई आमद के कैदियों से झाड़ू न लगाने और टॉयलेट में पानी न डालने के नाम पर ₹5000 लिए जाते हैं. 250 में एक गुटखा या बीड़ी का बंडल बेचा जाता है. कैंटीन का सामान एमआरपी से 50% अधिक दाम पर बिकता है. नामदार या शासकीय कर्मचारी होने पर 10,000 से 50,000 तक की वसूली की जाती है. वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि पैसा न देने पर कैदियों से मारपीट करवाई जाती है. यह वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले की जांच करने जब बीती रात अखिलेश तोमर DIG जेल जबलपुर रेंज छतरपुर पहुंचे. DIG अखिलेश तोमर ने कहा "हर पहलू की जांच की जा रही है."

DIG बोले सभी पहलुओं पर हो रही जांच

डीआईजी अखिलेश तोमर ने कहा कि "हम जांच कर रहे हैं, अभी महिला प्रहरी से मौखिक बात हुई है. मैं तुरंत में कुछ नहीं बता पाऊंगा. वीडियो में दिख रहा है कि पैसों के लेनदेन की बात चल रही है, लेकिन अभी वो निश्चित करना पड़ेगा कि कैंटीन के पैसे की मांग की जा रही है, या किसी और चीज की. सभी पहलुओं पर जांच हो रही है."

महिला जेल प्रहरी को किया निलंबित

वहीं छतरपुर जिला जेल के जेलर दिलीप सिंह जाटव ने बताया "जो वीडियो सामने आया है, वह 4-5 माह पुराना है. महिला से बात की गई तो पता चला कि पूर्व में कोई चौरसिया नाम का व्यक्ति था, जो बंदी था, वह छूट गया था, वह बात कर रहा है. तीन बंदियों के पैसा जमा कर लो और हम एक कैदी का ₹1500 जमा कर सकते हैं, जिसमें एक कैदी या बंदी ₹1500 महीने का सामान ले सकता है. पहले यह राशि ₹1500 थी, पर अब बढ़ाकर ₹2000 हो गई है. वहीं जेलर ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार को तत्काल संज्ञान में लेकर सतना सेन्ट्रल जेल अधीक्षक ने निलंबित कर सतना सेंट्रल जेल अटैच कर दिया है.

