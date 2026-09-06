ETV Bharat / state

छतरपुर जिला अस्पताल में बल्ड के लिए भटकते रहे परिजन, नवजात और महिला की मौत

छतरपुर: जिला अस्पताल से एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक आदिवासी महिला को प्रसव के दैरान खून नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई. इसके कुछ ही देर बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया. आरोप है कि पीड़ित परिवार खून के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद सीएमएचओ मामले की जांच की बात की है.

मामला छत्तरपुर जिले के ग्राम सिंगरोन का है. संध्या आदिवासी को डिलीवरी के लिए बमीठा अस्पताल लाया गया, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण बमीठा के डॉक्टरों ने जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया. जहां मरीज को भर्ती किया गया और परिजन को बताया गया कि उसे खून की कमी है, जिसके बाद परिवार ब्लड के लिए जुट गए, लेकिन खून नहीं मिला.

अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप (ETV Bharat)

अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप

परिवार का आरोप है कि शनिवार को बच्चे की जन्म के कुछ ही देर बाद मौत हो गई. बच्चे की मौत की जानकारी लगते ही मां संध्या आदिवासी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी भी मौत हो गई. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि बच्चा मृत ही पैदा हुआ था. वहीं मृतका के ससुर रजऊ आदिवासी ने बताया, "बहू को ब्लड की कमी थी, पूरे हॉस्पिटल में खून की तलाशी की. प्रशासन द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की गई. बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद दोनों की बारी-बारी से मौत हो गई."

घटना की जानकारी मिलते ही जिला सीएमएचओ आरपी गुप्ता जिला सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने बताया, "महिला की डिलीवरी सामान्य रूप से हुई और बच्चा मृत पैदा हुआ था. डिलीवरी के बाद करीब दो घंटे तक महिला की हालत ठीक थी. लेकिन इसके बाद अचानक महिला को घबराहट हुई, पसीना आना शुरू हो गया. इसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी भी मौत हो गई. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है."