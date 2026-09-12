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अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर भीड़, प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला, रोड पर दिया मृत बच्चे को जन्म

छतरपुर में सरकारी सिस्टम से हारी प्रसूता, जिला अस्पताल में समय पर नहीं मिला इलाज, रोड पर दिया मृत बच्चे को जन्म. रिपोर्ट- मनोज सोनी.

CHHATARPUR NEWBORN DIES
छतरपुर में सड़क किनारे महिला ने बच्चे को जन्म दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:46 PM IST

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छतरपुर: सरकारी स्वस्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर खुल गई. छतरपुर जिला अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मजबूर प्रसूता ने रोड पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. जिसकी मौत गर्भ में ही हो चुकी थी. इस घटना के बाद सरकारी सिस्टम की कलई खुल गई. लोगों में गुस्सा का माहौल है.

रोड पर बच्चे को जन्म

घटना राजनगर थाना इलाके का है. खजवा गांव निवासी 40 वर्षीय गर्भवती आरती पटेल को राजनगर से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सोनो ग्राफी के लिए हॉस्पिटल से बाहर जांच कराने के लिए भेज दिया. जबकि हॉस्पिटल में सोनो ग्राफी की सुविधा है. अल्ट्रासाउंड (सोनोग्राफी) की सुविधा बंद होने का हवाला दिया गया तो मजबूर प्रसूता को परिजन निजी सेंटर ले गए.

जिला अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप (ETV Bharat)

प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला

पीड़ित परिवार का आरोप है कि सोनोग्राफी सेंटर पर 1 हजार रुपये जमा कर नंबर लगाया गया था. करीब आधा घंटे इंतजार के दौरान महिला को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. वह सेंटर के बगल में स्थित एक मेडिकल के सामने जाकर बैठ गई. जहां रोड पर दर्द से तड़पती रही. जिसके बाद प्रसव रोड पर हो गया.

व्हीलचेयर लेकर पहुंचे प्रशिक्षित स्टाफ-नर्स

आसपास खड़ी महिलाओं ने तत्काल मदद की और मामले की जानकारी जिला अस्पताल को दी. घटना की जानकारी प्रसूता वार्ड के स्टाफ को मिली तो उन्होंने तत्काल व्हीलचेयर लेकर प्रशिक्षित स्टाफ नर्स को मौके पर भेजा. मेडिकल दुकान के बाहर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुरक्षित पीड़िता को व्हीलचेयर से अस्पताल लाकर प्रसूता वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजन फूट-फूट कर रोने लगे.

CHHATARPUR HEALTH FACILITY
नवजात की जन्म वाली जगह पर लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत

पीड़िता के पति ताई पटेल ने कहा, "अगर समय पर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो जाता और डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देते, तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी." वहीं एक अन्य परिजन वीरेंद्र पटेल ने बताया कि हॉस्पिटल वालों ने निजी सोनोग्राफी सेंटर भेजा था, यहां अचानक दर्द होने लगा और रोड पर ही डिलेवरी हो गई, लेकिन बच्चा मृत हुआ. सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने कहा कि, ''मेरे संज्ञान में मामला आया है, जांच कर उचित कार्रवाई करूंगा.''

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