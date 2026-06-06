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छतरपुर के हॉस्पिटल में गर्मी में उबल रहे मरीज! बर्न वॉर्ड में हालात बदतर, परिजन खुद जुगाड़ रहे पंखे

करोड़ों रु की लागत से बनाई गई जिला चिकित्सालय में मरीज गर्मी से बुरी तरह परेशान हैं. वार्डों में लगे एसी पिछले 8 दिनों से बंद पड़े हैं, जिसके चलते 44 से 45 डिग्री तापमान के बीच मरीजों को राहत दिलाने उनके परिजन निजी खर्च पर कूलर और पंखे लगवाने को मजबूर हैं. क्योंकि बिना पंखे और कूलर के हॉस्पिटल में एक पल भी बैठना मुश्किल है.

छतरपुर: जिला चिकित्सालय में भीषण गर्मी के बीच महिला सर्जिकल वार्ड और बर्न वार्ड में पिछले 8 दिनों से एसी खराब पड़े हैं. यहां पंखे तक नहीं चल रहे हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात यह हैं कि मरीजों के परिजनों को अपने निजी खर्च पर कूलर और पंखे लगवाने पड़े हैं.

8 दिन से बंद है अस्पताल का एसी और पंखा (ETV Bharat)

मरीजों के परिजन घर से ला रहे हैं पंखे

मरीज के परिजन अखिलेश पाल कहते हैं, " कई बार शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया. एसी पिछले 8 दिनों से बंद है, जिसके कारण हम अपने घर से कूलर, पंखे लेकर आए हैं. जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो दूरदराज के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी?"

उन्होंने कहा, " छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर सरबई स्वस्थ केंद्र में पिछले 4 से 5 दिनों से लाइट नहीं है. जिसके चलते प्रसव भी मोबाईल की टॉर्च से करना पड़ा था. जिसका वीडियो नर्स ने खुद बनाकर शेयर किया था. आज जिले की सरकारी अस्पतालों की हालात खुद बीमार जैसी दिखाई दे रही है."

वहीं, एक अन्य मरीज के परिजन ब्रजेश यादव ने बताया, " सोमवार को मां के इलाज के लिए भर्ती कराया था. तभी से हॉस्पिटल के कूलर, पंखे और एसी सब खराब हैं. गर्मी में हालात खराब हो रही थी, तो घर से पंखा लाना पड़ा."

'एसी सुधारने के दिए गए निर्देश'

इस मामले पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. शरद चौरसिया ने बताया, "महिला सर्जिकल वार्ड और बर्न वार्ड के एसी सुधारने के निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही खराब पड़े कूलरों को भी दुरुस्त कराया जा रहा है. एसी का संचालन सिर्फ 16 घंटे किया जा रहा है."