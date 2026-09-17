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हर शौचालय पर 500 की रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई सजा तो रोने लगी महिला अधिकारी

छतरपुर जिले में रिश्वत लेते हुए कई अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त द्वारा पकड़े जा चुके हैं. सागर लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए रिश्वतखोरी के मामले में महिला अधिकारी को गुरुवार को जिला अदालत ने सजा सुनाई. लोकायुक्त पुलिस ने छतरपुर जिला पंचायत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत तत्कालीन नीलम तिवारी को 18 फरवरी 2020 को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. महिला अधिकारी ने शौचालय योजना के तहत रिश्वत ली थी.

छतरपुर : रिश्वतखोरी के मामले में छतरपुर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए महिला अधिकारी को 3 साल की सजा सुनाई है. महिला अधिकारी ने शौचालय बनवाने के नाम पर खातों में राशि डालने के बदले 6500 की रिश्वत ली थी. हर शौचालय बनाने पर महिला अधिकारी की 500 रुपये की घूस फिक्स थी. सजा होने के बाद महिला अधिकारी नीलम तिवारी कोर्ट में ही रोने लगी.

जिला अभियोजन अधिकारी (DPO) प्रवेश अहिरवार ने बताया "हितग्राहियों के खाते में शौचालय निर्माण की राशि डालने के एवज में रोजगार सहायक से महिला अधिकारी कमीशन लेते थी. 500 रुपये प्रति शौचालय की दर से रिश्वत की राशि ली जाती थी. 13 शौचालय की राशि के बदले महिला अधिकारी नीलम तिवारी ने 6500 रुपये की मांग की थी. रोजगार सहायक जितेंद्र सिंह पहले एक हजार रुपये की राशि का भुगतान कर चुके थे. छतके सरानी गांव में शौचालय निर्माण का काम पूरा हो चुका था."

महिला अधिकारी नीलम तिवारी को 3 साल की सजा (ETV BHARAT)

रोजगार सहायक ने की थी लोकायुक्त में शिकायत

रोजगार सहायक जितेंद्र सिंह शौचालयों के निर्माण के बाद फोटो सत्यापित कर हितग्राही के खाते में रुपये डालने के लिए लगातार नीलम तिवारी के कार्यालय का चक्कर काट रहा था, लेकिन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नीलम तिवारी लगातार उससे पैसे की मांग कर रही थी, जिससे परेशान होकर रोजगार सहायक ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की. लोकायुक्त की टीम ने शुरुआती जांच में मामले को सही पाया.

साढ़े 5 हजार रिश्वत लेते हुई थी गिरफ्तार

18 फरवरी 2020 को लोकायुक्त साग़र टीम ने महिला अधिकारी नीलम तिवारी को 5500 रुपये की रिश्वखोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया. इसी मामले में छतरपुर की विशेष भ्रष्टाचार अधिनियम न्यायालय के न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. महिला अधिकारी को धारा 7 के तहत 3 साल की सजा ओर 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया.